Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii anunță vreme caldă și ploi puține, dar și un episod de frig

1 minut de citit Publicat la 09:00 22 Mai 2026 Modificat la 09:16 22 Mai 2026

Vremea va deveni caldă în cea mai mare parte a țării. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri dimineață prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Meteorologii estimează o vreme în general caldă, pe alocuri cu temperaturi peste media perioadei și cu puține precipitații. Totuși, frigul nu dispare complet. În jurul datei de 28 mai, temperaturile vor scădea din nou semnificativ, însă episodul de răcire nu va dura mult.

Astfel, ANM a transmis că la începutul săptămânii viitoare, odată cu avansul aerului tropical dinspre vestul și sud-vestul continentului, vremea va deveni caldă în cea mai mare parte a țării.

Dar, din jurul datei de 28 mai, se va răci semnificativ în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, în regiunile sud-estice și la munte, unde se vor semnala averse slabe și descărcări electrice.

Vântul va sufla cu ușoare intensificări în regiunile estice și în zona montană înaltă.

Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 30 de grade, iar cele minime între 10 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, unde pot coborî până la 4–5 grade.

Cum va fi vremea în săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 01.06.2026 – 08.06.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 08.06.2026 – 15.06.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 15.06.2026 – 22.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nordvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.