Ilie Bolojan s-a întâlnit cu șeful Dacia. Compania a decis să renunțe la investițiile în fabrica de la Mioveni

2 minute de citit Publicat la 12:59 20 Mai 2026 Modificat la 12:59 20 Mai 2026

Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu șeful Dacia pentru România, Mihai Bordeanu. Foto: Gov.ro

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri cu șeful Dacia pentru România, Mihai Bordeanu, într-un moment în care compania își reevaluează strategia locală și reduce planurile de investiții în țara noastră.

Întâlnirea vine într-un moment în care Dacia traversează o perioadă de transformare strategică. Potrivit datelor analizate de Profit.ro, Automobile Dacia a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de 29,9 miliarde de lei, în creștere cu 7,6% față de anul precedent, și cu un profit net de 629 milioane de lei, cu 10% mai mare decât în 2024.

Creșterea a fost susținută în special de modelul Bigster, aflat la primul an complet de producție, și de concentrarea fabricii de la Mioveni pe modelele cu marje mai mari de profit, precum Bigster și Duster.

În același timp, compania și-a redus planurile de investiții în România. Dacia a renunțat la proiectul prin care voia să extindă capacitatea de producție a uzinei de la Mioveni la 400.000 de vehicule anual, în contextul schimbărilor din piața auto globală și al strategiei Groupe Renault de optimizare a costurilor și eficientizare a producției.

Potrivit conducerii companiei, accentul este pus acum pe dezvoltarea de modele noi, modernizarea proceselor industriale și integrarea tehnologiilor emergente, nu pe extinderea capacităților de producție.

Reprezentanții Dacia au atras atenția și asupra dificultăților din economia românească, precum inflația ridicată și costurile mari la energie, care afectează atât industria auto, cât și comportamentul de consum.

Dacia rămâne însă unul dintre cei mai importanți jucători din economia românească, compania contribuind cu aproximativ 5,4% la exporturile totale ale României și susținând mii de locuri de muncă prin întregul lanț industrial.

Ce au discutat Bolojan și CEO-ul Dacia

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții Dacia pentru a discuta despre situația industriei auto din România, într-un context marcat de creșterea costurilor de producție, presiunea inflației și schimbările majore din piața europeană auto. În cadrul discuțiilor au fost abordate inclusiv planurile de investiții ale companiei și impactul programului Rabla asupra pieței auto locale.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, la întâlnirea de lucru a participat Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe și Country Head Romania în cadrul Groupe Renault.

Discuțiile s-au concentrat pe evoluția industriei auto din România, pe politicile publice necesare pentru susținerea producției locale și pe menținerea competitivității producătorilor români într-un climat economic european tot mai dificil.

Unul dintre subiectele importante a fost programul Rabla și rolul acestuia în susținerea vânzărilor de mașini noi și în reînnoirea parcului auto din România. Oficialii au discutat și despre impactul creșterii prețurilor la energia electrică asupra costurilor de producție din industria auto.

De asemenea, au fost analizate programele de achiziții ale instituțiilor publice și strategia privind administrarea flotelor auto ale statului, autoritățile subliniind importanța sprijinirii producției locale.