Surpriză pentru Putin, la Beijing: s-a revăzut cu un inginer chinez cu care se pozase şi la prima vizită în China, în 2000. Ce i-a spus

Publicat la 13:49 20 Mai 2026

Putin s-a revăzut, la Beijing, cu un inginer chinez cu care se pozase şi la prima vizită în China. Sursa foto: Profimedia

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut parte de o surpriză în timpul vizitei sale la Beijing. Liderul rus s-a revăzut cu un inginer chinez pe care îl întâlnise şi în urmă cu 26 de ani. După o îmbrățișare, Putin i-a spus inginerului că poate vizita Rusia „oricând”, notează BBC.

„Cu siguranță voi merge”, a răspuns Peng Pai.

Vladimir Putin şi Peng Pai s-au întâlnit în Parcul Beihai din Beijing, în anul 2000, în timpul primei vizite a lui Putin în China ca președinte al Rusiei. Într-un interviu anterior, Peng și-a amintit cum Putin îl ridicase de pe o balustradă pentru a face o fotografie.

Putin şi Xi Jinping, acord pentru gazoductul „Power of Siberia 2"

Vladimir Putin şi Xi Jinping au ajuns la un acord privind gazoductul "Power of Siberia 2". Cei doi şefi de stat s-au întâlnit, miercuri, la Beijing. Conducta de gaze naturale ar urma să transporte până la 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an către China, prin Mongolia, din câmpurile de gaze din Yamal, Rusia.

China este principalul partener comercial al Rusiei și, de asemenea, cel mai mare cumpărător al său de petrol și gaze.