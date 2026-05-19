Au venit primele facturi după eliminarea plafonării la gaze și energie. Noile tarife urcă și la peste 0,40 lei/kWh

1 minut de citit Publicat la 11:09 19 Mai 2026 Modificat la 11:10 19 Mai 2026

sursa foto: Hepta.

Românii plătesc facturi mai mari după ce a fost eliminată plafonarea preţurilor atât la gaze, cât şi la energie. Deşi Guvernul a venit cu o formulă de reglementare în locul prețului plafonat, primele facturi care au ajuns la români au preț peste plafon.

Dacă până acum prețul era de 0,31 lei kWh, noile tarife urcă și la peste 0,40 lei/ kWh.

În București, de exemplu, din 34 de oferte, doar patru sunt la fel ca plafonul.

La un consum de 1000 kWh, factura crește și cu 90 de lei.

O soluţie pentru diminuarea scumpirilor ar fi reducerea TVA de la 21 la 11%, anunţă președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), George Niculescu.

Niculescu a lansat ideea reducerii TVA la gaze naturale de la 21% la 11%, în contextul creșterii accelerate a prețurilor pe piața europeană a gazelor. Potrivit lui George Niculescu, reducerea TVA ar putea diminua rapid impactul scumpirilor asupra populației.

"O soluție ar fi scăderea TVA-ului, în așa fel încât consumatorii casnici să înregistreze imediat o scădere în factură. Vorbim despre o scădere de la 21% la o cotă de TVA de 11% pentru consumatorii casnici de gaze naturale, automat scăderea în factură s-ar vedea de luna următoare", a declarat șeful ANRE.

Cum arată primele facturi la gaze după plafonare

preț plafonat: 0,31 lei /kWh

Oferte după plafonare:

Compania 1: 0,31 lei/ kWh

Compania 2: 0,34 lei /kWh

Compania 4: 0,35 lei /kWh

Compania 4: 0,40 lei /kWh

Cu cât au crescut facturile

Consum: 1000 kWh

Preț plafonat: 310 lei

Preț neplafonat: 400 lei