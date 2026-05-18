Arabia Saudită și India au înlocuit Rusia la importurile de motorină. Producția își revine după repornirea Petromidia și Petrobrazi

Publicat la 23:45 18 Mai 2026 Modificat la 23:46 18 Mai 2026

Petromidia este cea mai mare și complexă rafinărie din România. FOTO: Hepta

Repornirea rafinăriilor Petromidia și Petrobrazi a schimbat semnificativ balanța pieței carburanților din România, reducând dependența de importurile de motorină și crescând ponderea producției interne în consumul național. Chiar dacă aprovizionarea s-a stabilizat, iar presiunea asupra prețurilor s-a diminuat, România continuă să se bazeze într-o măsură importantă pe livrările externe, Arabia Saudită consolidându-și poziția de principal furnizor după retragerea fluxurilor din Rusia.

Chiar și așa, România continuă să importe o cantitate semnificativă de motorină, iar Arabia Saudită rămâne principalul furnizor extern. În ultimii ani au câștigat mult teren și rafinăriile din Turcia și India, care trimit volume tot mai mari spre piața românească.

După repornirea rafinăriilor, volumele de motorină importată au început să scadă, în timp ce producția internă a urcat peste nivelurile de la începutul anului. Tendința arată o reechilibrare: mai puține importuri, mai mult produs local, dar fără dispariția dependenței de sursele externe.

În structura importurilor, ponderea motorinei venite din Arabia Saudită a crescut și confirmă rolul acesteia de furnizor-cheie pentru România. Livrările saudite au înlocuit în bună măsură fluxurile dispărute din Rusia, iar contractele pe termen mai lung oferă o anumită stabilitate a aprovizionării.

Autoritățile spun că România are stocuri de carburanți suficiente pentru câteva luni, ceea ce reduce riscul unei crize imediate. Chiar dacă piața este expusă la evoluțiile din Orientul Mijlociu, combinația dintre producția internă și importurile diversificate ar trebui să acopere consumul.