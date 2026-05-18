Cine e miliardarul "Mo". Ultima sa investiție e o fabrică de răcoritoare de 50 milioane de $, care să concureze cu Pepsi și Coca-Cola

2 minute de citit Publicat la 23:45 18 Mai 2026 Modificat la 23:58 18 Mai 2026

Miliardarul tanzanian Mohammed Dewji vrea să construiască o fabrică de băuturi răcoritoare în Kenya, investiția fiind de 50 de milioane de dolari. Prin acest proiect, el vrea să concureze cu Coca-Cola și Pepsi, scrie Insider Africa.

Fabrica ar urma să fie construită în orașul-port Mombasa, prin MeTL Group. Acolo vor fi produse băuturile principale ale companiei, printre care Mo Cola, Mo Xtra și Mo Malto.

Potrivit Business Daily, MeTL vrea să vândă sticlele de 300 de mililitri de Mo Cola la aproximativ 15 șilingi kenyeni, adică 0,12 dolari. Prețul este mult mai mic decât cel al produselor concurente, care se vând de obicei cu aproximativ 40 de șilingi.

Dewji a spus că proiectul este deja în faza de planificare, iar construcția ar putea începe în următoarele 12 luni.

„Construiesc o fabrică în Uganda, iar acum am teren în Mombasa. Analizez și posibilitatea de a deschide o fabrică de băuturi carbogazoase. Deși suntem încă în faza de planificare, credem că există șanse mari să începem construcția în decurs de un an”, a declarat Dewji.

Cunoscut în Africa de Est drept „Mo”, Mohammed Dewji și-a construit averea din afaceri în mai multe domenii, precum ulei de palmier, frânghii, bunuri de consum și băuturi.

Dewji, fost parlamentar în Tanzania și proprietar al clubului de fotbal Simba SC, a transformat MeTL Group în cea mai mare companie locală din Africa de Est. Compania are activități în producție, agricultură, logistică și produse de consum.

Potrivit Forbes, averea lui Dewji este estimată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari. El a creat brandul Mo Cola mizând pe prețuri mici și pe vânzări către publicul larg, iar numele băuturii vine de la propriul său nume.

Investiția de la Mombasa vine în timp ce MeTL Group se extinde tot mai mult în Africa de Est și de Sud. Compania pregătește și o fabrică în Uganda și vrea rețele de distribuție mai mari în Rwanda, Zambia și Mozambic.

Băuturile MeTL, inclusiv Mo Cola și Mo Xtra, se vând deja în țări precum Uganda, Rwanda, Zambia, Malawi, Etiopia și Republica Democrată Congo.

Investiția arată și interesul tot mai mare pentru Mombasa, un oraș important pentru industrie, comerț și transport în Africa de Est.

Miliardarul nigerian Aliko Dangote a spus recent că ia în calcul Mombasa pentru o rafinărie de petrol în Africa de Est, un proiect estimat la 15-17 miliarde de dolari. El a menționat portul orașului și accesul la piețele din regiune.

În același timp, concurența pe piața băuturilor din Africa devine tot mai puternică. Atât antreprenorii regionali, cât și marile companii internaționale încearcă să atragă o populație tânără și numeroasă.

Coca-Cola a anunțat că vrea să investească aproximativ 1 miliard de dolari în Africa de Sud până în 2030. Totodată, Varun Beverages, un important îmbuteliator Pepsi, s-a extins recent în Zimbabwe și Africa de Sud.