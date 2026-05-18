Fostul șef de la Google a fost huiduit de 10.000 de studenți când le-a vorbit despre AI: "Vă temeți că viitorul v-a fost deja scris"

Publicat la 19:17 18 Mai 2026 Modificat la 19:17 18 Mai 2026

Fostul șef al Google a fost huiduit de studenți atunci când le-a vorbit despre efectele Inteligenței Artificiale. Foto: Getty Images

Fostul director executiv al Google, Eric Schmidt, a fost întâmpinat cu huiduieli de studenții în fața cărora fusese invitat să vorbească, la ceremonia de absolvire, notează The Guardian.

S-a întâmplat duminică, la Universitatea din Arizona, iar huiduielile au început atunci când fostul director a abordat subiectul Inteligenței Artificiale, AI, și efectele acesteia.

Schmidt a condus gigantul tehnologic timp de mai bine de un deceniu, acumulând în acest timp o avere de miliarde de dolari.

El s-a adresat unui auditoriu de circa 10.000 de absolvenți.

Subiectul AI este unul sensibil, de natură să provoace anxietatea inclusiv printre cei cu studii superioare, remarcă The Guardian.

Parcursul narativ al lui Schmidt a început de la calculatorul personal, despre care a spus că "a democratizat cunoașterea" și a inclus internetul, telefonul mobil inteligent și rețelele sociale.

Fost șef Google: Nu ăsta era planul, dar s-a întâmplat

"Am crezut că adăugăm cărămizi la o catedrală a cunoașterii pe care omenirea o construia de secole, dar lumea pe care am construit-o s-a dovedit a fi mai complicată decât am anticipat.

Aceleași instrumente care ne conectează ne și izolează. Aceleași platforme care au oferit tuturor o voce au degradat, de fapt, spațiul public", a spus el.

Fostul director a recunoscut că tehnologiile informaționale, inclusiv AI, i-au "tulburat" pe tineri.

"Nu acesta era planul, dar așa s-a întâmplat", a admis el.

Strigătele și huiduielile au început în momentul fostul șef al Google a început să vorbească despre temerile că AI amenință să îi priveze de un viitor pe cei care intră acum pe piața muncii.

"Știu ce simt mulți dintre voi în legătură cu asta. Vă aud. Există o teamă la nivelul generației voastre că viitorul a fost deja scris, că vin mașinile, că dispar locurile de muncă, se degradează clima, politica este fragmentată și moșteniți o lume haotică pe care nu voi ați creat-o", a afirmat Eric Schmidt.

"Întrebarea nu este dacă AI va modela lumea. O va face. Întrebarea este dacă voi veți fi cei care vor modela inteligența artificială", a adăugat el.

O altă vorbitoare a fost huiduită de studenți în Florida, când le-a vorbit despre AI

După reacția la discursul său, un purtător de cuvânt al universității a declarat că acesta fusese invitat datorită "contribuțiilor sale extraordinare" în tehnologie și inovație.

Huiduielile la adresa fostului șef Google vin la câteva zile după un incident asemănător.

Atunci, absolvenții University of Central Florida au huiduit-o pe Gloria Caulfield, o directoare din domeniul imobiliar, atunci când aceasta a spus că "ascensiunea Inteligenței Artificiale reprezintă următoarea Revoluție Industrială" și a estimat că viitorul apropiat va implica "o perioadă de schimbări profunde".

"Avem aici un subiect care divide puternic opiniile. Capacitățile AI sunt în mâinile noastre", a reacționat ea.

Potrivit Pew Research Center, aproximativ jumătate dintre americani consideră că prezența tot mai mare Inteligenței Artificiale în viața de zi cu zi îi face să se simtă mai degrabă îngrijorați decât entuziasmați.

Temerile pot fi și mai mari în domeniile în care tehnologia poate fi adoptată mai ușor pentru a replica munca, așa cum se întâmplă în IT, de exemplu.