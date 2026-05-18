Slovacia vrea să renunțe la dependența de gazul rusesc: “A fost găsit un alt furnizor de încredere”

2 minute de citit Publicat la 19:50 18 Mai 2026 Modificat la 19:50 18 Mai 2026

Pentru a reuși distrugerea conductei, ar fi fost necesară o cantitate semnificativ mai mare de explozibili. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

După ce s-a opus sancțiunilor europene împotriva Rusiei și a continuat să importe masiv gaze, Slovacia a anunțat negocierea unui contract de furnizare a gazelor pe o perioadă minimă de 10 ani cu Azerbaidjanul, prezentat drept un partener energetic de încredere. Această măsură a fost prezentată de oficialii de la Bratislava drept un efort pentru diversificarea surselor de energie, potrivit united24media.com.

Vorbind în marja celei de-a 13-a sesiuni a Forumului Urban Mondial (WUF13) de la Baku, viceprim-ministrul slovac, Tomáš Taraba, a declarat că, deși Slovacia este dornică să obțină acordul pe termen lung, principalul obstacol logistic rămâne transportul resurselor către Europa Centrală.

„Singura întrebare este cum să livrăm resurse energetice către Europa Centrală. Adică, nu este vorba despre întrebarea dacă dorim să primim resursele dumneavoastră energetice, ci despre cum să le livrăm”, a spus Taraba, citat de Report, adăugând că oficialii evaluează în prezent ce conducte pot fi utilizate și în ce volume.

Slovacia a fost unul dintre cele mai dependente state membre ale Uniunii Europene de energia rusească, bazându-se pe Moscova pentru aproximativ 85% din importurile sale de gaze naturale. Deși Bratislava a utilizat de atunci interconectori alternativi pentru a-și diversifica portofoliul, țara continuă să importe gaze rusești prin conducta TurkStream și rutele de tranzit maghiare, potrivit unei analize realizate de Visegrad Insight.

Vicepreminstrul a subliniat fiabilitatea Azerbaidjanului ca partener energetic, menționând în special rolul activ pe care îl are Baku în menținerea aprovizionării în timpul recentelor întreruperi ale tranzitului de la începutul acestui an.

Întreruperile menționate au început pe 27 ianuarie 2026, când un atac cu dronă rusească a deteriorat infrastructura din apropierea centrului petrolier Brody din vestul Ucrainei. Atacul a forțat oprirea totală a segmentului sudic al conductei Drujba, întrerupând complet fluxul de țiței rusesc către rafinăriile din Slovacia și Ungaria timp de luni de zile.

În urma unor eforturi ample de reparații pe fondul escaladării tensiunilor diplomatice dintre Kiev și fostul prim-ministru maghiar Viktor Orbán, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat în aprilie că secțiunile avariate au fost suficient restaurate pentru a relua operațiunile.

Bratislava ia măsuri pentru a obține contracte pe termen lung cu gazele din Azerbaidjan, în urma incertitudinilor privind aprovizionarea și a disputelor diplomatice privind tranzitul energiei rusești prin Ucraina. Ministrul slovac de externe, Juraj Blanár, declarase anterior că Slovacia va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, cu excepția cazului în care primește garanții verificabile că conducta petrolieră Drujba, avariată, își va relua activitatea.