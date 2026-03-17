Von der Leyen: Ucraina acceptă repararea conductei Drujba, pe banii UE, pentru alimentarea Ungariei și Slovaciei

Publicat la 15:27 17 Mar 2026 Modificat la 15:27 17 Mar 2026

Ucraina va fi de acord cu o inspecție externă a conductei Drujba, avariată, finanțată de Uniunea Europeană. Foto: Profimedia Images / sursa foto: Getty Images

Ucraina și-a dat acordul pentru inspecții și lucrări de restabilre a conductei Drujba pentru reluarea aprovizionării cu petrol rusesc a Ungariei și Slovaciei, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Ucraina a acceptat o inspecție externă a controversatei conducte Drujba, la câteva zile după ce președintele Zelenski a numit solicitarea oficialilor europeni drept “șantaj”. Schimbarea ar viza o inspecție rapidă pentru ca Ungaria să își ridice veto-ul, potrivit Euronews.

Ucraina va fi de acord cu o inspecție externă a conductei Drujba, avariată, finanțată de Uniunea Europeană, a anunțat Bruxelles-ul marți, cu doar câteva zile înainte ca liderii europeni să se reunească la Bruxelles pentru un summit în speranța de a debloca un împrumut pentru Ucraina, respins de Ungaria.

„UE a oferit Ucrainei sprijin tehnic și finanțare. Ucrainenii au salutat și au acceptat această ofertă”, au declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, într-o declarație comună.

„Experții europeni sunt disponibili imediat.”

Anuțul vine înaintea unui summit al liderilor UE de joi, Ungaria fiind în centrul atenției, în timp ce UE caută modalități de a impune un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie, deturnat prin veto al Budapestei.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban susține că conducta, care transportă petrol rusesc ieftin, este operațională și este blocată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski din motive politice, pentru a influența alegerile maghiare care vor avea loc pe 12 aprilie.

În weekend, președintele Zelenski a susținut că a fost presat să redeschidă conducta de către aliații europeni și a spus că repunerea în funcțiune a conductei Drujba este o idee proastă, deși a recunoscut că aceasta a fost opinia sa personală, mai degrabă decât consensul.

Într-o scrisoare adresată lui von der Leyen și Costa, Zelenski a declarat că acuzațiile lui Orban sunt „nefondate” și a sugerat că întreruperea a fost cauzată de atacurile rusești asupra conductei și a infrastructurii înconjurătoare la sfârșitul lunii ianuarie.

Daunele „grave” provocate stației de pompare Brody, din estul Ucrainei, fac „imposibilă” transportul în siguranță al petrolului prin conductă, potrivit lui Zelenski.

Repararea stației de pompare pentru a permite fluxurile de petrol ar necesita lucrări de reparații timp de o lună și jumătate, a adăugat el, cu condiția ca Moscova să nu lanseze un nou atac.

„În acest context, salut și accept oferta dumneavoastră de sprijin tehnic și finanțare necesare pentru a putea finaliza lucrările de reparații, precum și pentru a explora opțiunile sustenabile pe termen lung”, a declarat Zelenski în comentariile adresate lui von der Leyen și Costa.

În scrisoarea lor, von der Leyen și Costa susțin că repararea Drujbei a devenit „de o importanță mai mare” din cauza volatilității pieței energetice declanșate de războiul din Orientul Mijlociu, care a împins prețurile petrolului peste 100 de dolari pe baril.

Ca reacție la tulburări, Statele Unite au relaxat sancțiunile asupra țițeiului rusesc pe mare, ceea ce a provocat condamnări rapide din partea aliaților europeni.

UE nu renunță la obiectivul de a renunța la petrolul rusesc până în 2027

„Sperăm că asistența UE poate deschide calea pentru depășirea blocajului actual și poate asigura repararea rapidă a conductei”, spun von der Leyen și Costa.

Cei doi lideri îl liniștesc pe Zelenski că operațiunea de reparare nu va îndepărta UE de obiectivul său comun de a elimina treptat toți combustibilii fosili ruși până la sfârșitul anului 2027.

Comisia a prezentat deja o interdicție permanentă asupra gazului rusesc și se așteaptă să dezvăluie o măsură echivalentă privind petrolul rusesc cândva în primăvară, cel mai probabil după alegerile din Ungaria.

„Acest lucru ar reprezenta un pas decisiv către consolidarea independenței energetice a Uniunii Europene și eliminarea vulnerabilităților asociate cu utilizarea energiei de către Rusia ca armă”, a răspuns Zelenski.

Un purtător de cuvânt al Comisiei nu a furnizat o sumă specifică de asistență financiară care ar putea fi acordată Kievului.

Nu a fost imediat clar dacă compromisul anunțat marți ar fi suficient pentru ca Orban să își ridice veto-ul înainte ca maghiarii să meargă la urne pe 12 aprilie. Orban sugerase anterior că doar revenirea fluxurilor l-ar convinge să se răzgândească.