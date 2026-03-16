Zelenski acuză Europa de "șantaj" în disputa privind livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris atitudinea aliaților europeni față de conducta petrolieră Drujba drept “șantaj”. Liderul ucrainean a criticat duminică presiunea europeană de a permite petrolului rusesc să circule prin conducta care leagă Rusia de Europa prin Ucraina, potrivit Politico.

Conducta este scoasă din funcțiune din ianuarie, în urma unui atac rusesc, și se află în centrul unei dispute aprinse între Ucraina și Ungaria.

Budapesta a acuzat Kievul că blochează deliberat progresul în repararea infrastructurii pentru a provoca o criză energetică în Ungaria. Ca răspuns, premierul ungar Viktor Orban a blocat eliberarea unei tranșe de 90 de miliarde de euro din fondurile UE pentru Ucraina, necesare pentru a menține țara sfâșiată de război pe linia de plutire din punct de vedere financiar.

Joi, Comisia Europeană a propus trimiterea unei misiuni de informare pentru a inspecta daunele aduse conductei Drujba, în încercarea de a rezolva disputa.

„Dacă am decis să restabilim aprovizionarea cu petrol a Rusiei, atunci vreau să știe că sunt împotriva acestui lucru... Dar dacă mi se pun condiții ca Ucraina să nu primească arme, atunci, scuzați-mă, sunt neputincios în această problemă; le-am spus prietenilor noștri din Europa că asta se numește șantaj”, a declarat Zelenski.

Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril în ultimele zile din cauza perturbărilor legate de războiul din Iran, care a început cu atacurile americano-israeliene asupra Teheranului pe 28 februarie. Washingtonul a relaxat sancțiunile asupra anumitor transporturi de petrol rusesc ca răspuns la presiunea prețurilor.

Sâmbătă, compania de stat ucraineană de petrol și gaze, Naftogaz, a anunțat că a organizat o întâlnire de informare cu ambasadorii europeni și ai G7, unde i-a informat cu privire la starea conductei Drujba. Compania a declarat că conducta a fost grav avariată în urma unui atac rusesc din ianuarie.

„Restaurarea unei astfel de infrastructuri este un proces tehnologic complex care necesită timp, echipamente specializate și munca continuă a echipelor, chiar și sub amenințare constantă”, a declarat Naftogaz.