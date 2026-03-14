“Ungaria nu va fi colonie ucraineană. Zelenski nu comandă aici”. Viktor Orban acuză UE și Kievul că blochează energia rusească

O delegație maghiară s-a deplasat în Ucraina pentru a evalua starea conductei petroliere Drujba. FOTO: Hepta

Premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a înăsprit atacurile la adresa Ucrainei, după ce Donald Trump a decis ridicarea temporară a sancțiunilor împotriva petrolului rusesc, în contextul exploziei prețurilor. Viktor Orban se plânge că UE și Ucraina complotează pentru a bloca în continuare energia rusească. “Ungaria nu va deveni o colonie ucraineană. Zelenski nu comandă aici!”, a spus premierul de la Budapesta sâmbătă dimineață, potrivit Hirado.

“Astăzi este a 19-a zi de blocadă petrolieră ucraineană. Președintele Zelenski continuă să închidă conducta de petrol, chiar dacă știe că este vitală pentru Ungaria și Slovacia ”, a transmis Viktor Orban. “Experții noștri sunt la Kiev de zile întregi, dar încă nu au voie să acceseze conducta. Aceasta este echivalentă cu o recunoaștere. Lumea și Europa nu pot depăși criza petrolului fără ajutorul petrolului rusesc ieftin. ”

„Americanii au luat deja măsuri și au început să ridice sancțiunile. Dar presiunea de la Bruxelles încă nu s-a diminuat. Comisia și cancelarul german mențin sancțiunile impuse anterior petrolului rusesc. Consecințele se văd și aici: în Austria, benzina costă 700 de forinți, în Germania 800, iar în Olanda aproape 1.000 de forinți pe litru. Aici, în Ungaria, garantăm siguranța familiilor, antreprenorilor și fermierilor cu prețuri protejate. Ne reaprovizionăm constant rezervele strategice, așa că nu există și nu va exista nicio problemă de aprovizionare la sonde ”, a subliniat el.

„Mâine este un marș pentru pace. Îi rog pe toți să ni se alăture. Haideți să fim împreună împotriva șantajului ucrainean. Ungaria nu va deveni o colonie ucraineană, Zelenski nu va fi la conducere aici”, a spus Viktor Orban într-un mesaj pe Facebook.

O delegație maghiară s-a deplasat în Ucraina pentru a evalua starea conductei petroliere Drujba și „a face presiuni pentru restabilirea rapidă a tranzitului de petrol către Ungaria”, a declarat, miercuri, Zoltan Kovacs, purtător de cuvânt al prim-ministrului Viktor Orban, notează Kiev Independent.

Guvernul maghiar a acuzat Kievul că se folosește de pretextul avarierii conductei în atacurile Moscovei pentru a justifica oprirea tranzitului de țiței rusesc spre Ungaria.

Ministerul de Externe al Ucrainei a comunicat că vizita delegației ungare nu a fost coordonată cu Kievul și că echipa maghiară nu are statut oficial și nici întâlniri programate cu oficiali ucraineni.