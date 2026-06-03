"Aurul african a devenit prea riscant”: China frânează brusc o afacere de 4 miliarde de dolari cu zăcăminte uriașe de aur

Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă din China a ridicat îngrijorări privind prima de evaluare din cadrul tranzacției. FOTO: Profimedia Images

Autoritățile de reglementare din Beijing ridică semne de întrebare în legătură cu o tranzacție chineză de 4 miliarde de dolari prin care ar urma să fie preluată o companie de minerit de aur din Mali, al treilea cel mai mare producător aurifer al Africii, exprimând îngrijorări privind evaluarea și riscul politic, potrivit Business Insider Africa.

Măsura vine în contextul în care Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă din China analizează propunerea Zijin Gold International de achiziție a companiei Allied Gold, oficialii întrebându-se dacă evaluarea este prea ridicată și dacă expunerea la sectorul minier din Mali introduce un risc geopolitic nejustificat.

Aceste obstacole de reglementare au creat incertitudine în jurul a ceea ce ar fi prima tranzacție majoră a companiei listate la Hong Kong de la IPO-ul de toamna trecută, potrivit Financial Times.

Tranzacția, convenită la începutul acestui an, a fost deja văzută ca un pariu cu miză mare pe industria aurului din Africa, într-un moment în care prețul metalului prețios a atins niveluri record, alimentând un val global de fuziuni și achiziții în sectorul minier.

Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă din China a ridicat îngrijorări privind prima de evaluare din cadrul tranzacției și riscurile geopolitice legate de operațiunile Allied din Mali, au declarat persoane apropiate situației.

Achiziția propusă, convenită în ianuarie la 44 de dolari canadieni pe acțiune, a fost inițial văzută ca un pariu îndrăzneț pe sectorul aurifer african, într-un moment în care prețul aurului urcase peste 5.500 de dolari pe uncie. De atunci, prețurile au scăzut la aproximativ 4.500 de dolari pe uncie, ceea ce a temperat apetitul investitorilor din industrie.

Riscurile din Mali apasă asupra sentimentului investitorilor

Principalul activ al Allied, mina Sadiola, este situată în Mali, o jurisdicție considerată tot mai riscantă de marii producători minieri globali.

Țara s-a confruntat cu atacuri violente ale grupărilor separatiste și jihadiste, în timp ce guvernul militar a reținut executivi din sectorul minier străin și a renegociat contracte cu operatori importanți precum Barrick Gold și Resolute Mining.

Aceste evoluții au amplificat îngrijorările autorităților de reglementare și ale investitorilor privind stabilitatea operațională pe termen lung a sectorului minier din țară.

Între timp, companiile miniere occidentale continuă să își reducă expunerea la jurisdicțiile africane cu risc ridicat, accelerând vânzările de active și restructurările de portofoliu. Această retragere a creat oportunități de achiziție pentru minerii chinezi, care se extind internațional prin țintirea activelor deja productive, nu a proiectelor aflate la început.

Grupurile miniere chineze au fost active în această schimbare. Rivalul Zijin Mining și-a extins prezența în Mali, Coasta de Fildeș și Etiopia, evidențiind rolul tot mai important al capitalului chinez în industria aurului din Africa.

Termenul inițial al tranzacției, 29 mai, a fost depășit, iar acțiunile Allied se tranzacționează la 34,73 dolari canadieni — mult sub prețul ofertei — semnalând o neîncredere tot mai mare a pieței în finalizarea achiziției.

Un purtător de cuvânt al Allied a declarat că ambele părți lucrează în continuare pentru finalizarea tranzacției, invocând o logică comercială solidă.