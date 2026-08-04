Elon Musk a publicat un grafic despre Inteligența Artificială pe care nimeni nu-l înțelege. Îi lipsește o axă, dar unii spun "e genial"

4 minute de citit Publicat la 23:12 04 Aug 2026 Modificat la 23:12 04 Aug 2026

Musk și graficul său bidimensional, dar fără o axă. Foto: Hepta / Elon Musk via X

Multimiliardarul Elon Musk a publicat pe X un grafic care i-a lăsat nedumeriți pe cei mai mulți dintre urmăritorii săi și i-a entuziasmat pe alții, mai puțini la număr, semnalează Gizmodo.

La prima vedere, postarea pare să argumenteze că Inteligența Artificială reprezintă o revoluție, însă, la o privire mai atentă, nu e clar ce anume și-a propus graficul respectiv să ilustreze.

„AI este un tsunami supersonic”, a scris Musk pe X în textul care însoțește graficul.

Axa orizontală a acestuia indică perioada iulie 2023 – iulie 2026, iar barele albastre cresc progresiv pe măsură ce avansează în timp.

Există însă o problemă majoră: graficul nu are axă verticală Y.

Fără precizarea acestei dimensiuni, speculațiile au început imediat: graficul ar trebui să reprezinte cheltuielile pentru Inteligența Artificială? Sau doar investițiile în centre de date? Sau Musk a vrut să arate un indicator al performanțelor AI?

Redactorii Gizmodo au încercat mai întâi să obțină o explicație de la Grok, chatbotul dezvoltat de compania lui Musk.

Ce spune Grok despre graficul lui Musk: „E o ironie în grafic”

Acesta s-a arătat preocupat în special de mențiunea „it's so over” („s-a terminat totul”) din dreptul valorii noiembrie 2024.

„O săgeată etichetată 'it's so over' marchează perioada din jurul lunii noiembrie 2024, când valorile sunt încă aproape de zero.

Ironia vine din contrastul dintre acel moment, în care oamenii spuneau că, orice ar reprezenta indicatorul respectiv, este mort sau încheiat, și evoluția ulterioară, când acesta își revine spectaculos — partea de tip 'we're so back' (ne-am revenit complet) din celebrul meme”, a explicat Grok.

„Datele graficului - fie că este vorba despre interesul utilizatorilor, de vânzări sau de numărul de utilizatori - nu sunt menționate, însă reprezentarea vizuală și explicația transmit clar mesajul intenționat”, a continuat chatbotul.

Numai că nimic nu este clar.

După mai multe căutări pe platforma X, Gizmodo a descoperit în cele din urmă o postare a investitorului Paul Graham care conținea un grafic aproape identic.

Graham sugera în postarea sa că acesta reprezenta veniturile unei companii, fără să precizeze despre ce companie este vorba.

Versiunea publicată de Graham nu include însă textul „it's so over”.

Gizmodo a aflat de unde și-a luat Musk graficul

Acesta pare să fi fost adăugat ulterior de unul dintre utilizatorii care au comentat la postare și al cărui id este full_kelly_ (capturile următoare):

În loc să redistribuie pur și simplu graficul și să indice sursa, Musk l-a preluat fără a-i acorda credit autorului, așa cum multi-miliardarul procedează frecvent cu materiale găsite pe internet.

Deși graficul nu pare să aibă o semnificație clară, unii dintre cei mai înfocați susținători ai lui Musk l-au catalogat drept o demonstrație de genialitate.

Internauții s-au pus de acord că nu înțeleg ce a vrut să spună Musk, iar miliardarul i-a asigurat că nici el nu înțelege

„Mulți dintre prietenii și apropiații mei încă nu înțeleg asta”, a scris Shaun Maguire, partener la fondul de investiții Sequoia Capital.

Musk i-a răspuns concis: „Nici eu.”

Este într-adevăr, dificil de înțeles: câtă vreme utilizatorii se așteaptă ca un grafic bidimensional dotat cu o axă X să aibă și o axă Y, ei vor rămâne, probabil, derutați.

Și utilizatorii platformei Reddit au încercat să găsească explicații plauzibile, dar au sfârșit prin a ironiza demersul lui Musk.

„Asta se întâmplă când folosești Grok ca să faci grafice”, a scris unul dintre comentatori.

Cum vede Elon Musk transformarea societății în contextul Inteligenței Artificiale

Musk, cel mai bogat om din lume, este convins că Inteligența Artificială va transforma radical societatea, iar această idee nu este neapărat greșită, privită în ansamblu.

Problemele apar atunci când intră în detalii.

Multi-miliardarul a afirmat că Inteligența Artificială va depăși inteligența umană în următorii cinci ani și că, peste un deceniu, oamenii nu vor mai conduce lumea.

Recent, el i-a declarat redactorului-șef al publicației The Economist că „în 2036 banii nu vor mai conta”.

Potrivit lui Musk, roboții și Inteligența Artificială vor crea o lume a abundenței, în care oamenii nu vor mai fi nevoiți să muncească, iar bunurile și serviciile vor deveni gratuite pentru toți.

Este o viziune asemănătoare cu multe dintre utopiile formulate încă din secolul trecut.

Totuși, Musk explică foarte rar cum ar urma să funcționeze concret o astfel de societate.

În interviul pentru The Economist, el a sugerat că Trezoreria Statelor Unite ar putea pur și simplu să tipărească bani.

Este o idee în totală contradicție cu filosofia exprimată public de multi-miliardar, care critică frecvent persoanele ce beneficiază de ajutoare sociale fără obligația de a munci.

Musk îl atacă pe primarul democrat al New York-ului: „Hoț și mincinos”

Spre exemplu, Musk a atacat propunerea primarului din New York, Zohran Mamdani, privind înființarea unor magazine alimentare administrate de autoritățile locale.

Planul lui Mamdani prevede deschiderea a cinci supermarketuri municipale, care să vândă produse alimentare de bază la prețuri cu aproximativ 30% mai mici decât cele practicate de comercianții privați.

„Ceea ce fac ei nu va mai conta. Inteligența Artificială și roboții vor furniza bunurile și serviciile gratuite pe care acești hoți doar pretind că le oferă, în timp ce, de fapt, fură de la alții. Mamdani este, pur și simplu, un hoț și un mincinos”, a comentat Musk.

Nici de astă dată șeful SpaceX nu a explicat modul în care Inteligența Artificială și roboții ar putea duce societatea la distribuirea gratuită a alimentelor.

Iar dacă Trezoreria SUA ar tipări bani și i-ar distribui cetățenilor, ar fi nevoie de o lege adoptată de Congres pentru ca un astfel de mecanism să devină posibil.

Poate că, pur și simplu, nu suntem suficient de inteligenți pentru a înțelege geniul lui Elon Musk, conchide Gizmodo, lăsându-i pe cititori să decidă în privința ironiei.