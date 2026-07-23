Elon Musk crede că lucrurile pe care le face „sunt atât de absurde” încât „e greu de crezut că sunt reale”

Opiniile și predicțiile politice ale lui Musk au fost probabil cele mai controversate părți ale interviului. Foto: Getty Images

Elon Musk a acordat un amplu interviu publicației The Economist în care a spus că l-a „luat valul” când a făcut parte din administrația Trump, a prezis un război civil în Marea Britanie în următorii 20 de ani și a anunțat că AI va aduce atât de multă prosperitate încât banii vor deveni irelevanți. La finalul discuției cu reporterul, Elon Musk a declarat că este posibil să trăim într-o „simulare computerizată creată de extraterești”, deoarece lucrurile pe care le face sunt „atât de absurde” încât „e greu de crezut că sunt reale”.

O Cassandra modernă. Așa l-a descris The Economist pe Elon Musk, care a făcut predicție după predicție în interviul acordat publicației.

„M-a luat valul, sincer”, a spus Musk despre scurta sa aventură politică în administrația Trump.

Cel mai bogat om din lume, pentru scurt timp chiar trilionar, l-a ajutat pe Donald Trump să fie ales în 2024, finanțându-i campania cu 200 de milioane de dolari, poi în timpul mandatului căruia a ocupat funcția controversată de șef al Doge, supervizând reduceri bugetare „dăunătoare” în valoare de 150 de miliarde de dolari și concediind zeci de mii de angajați, scrie The Guardian.

Nu a vrut să dea mai multe detalii, dar părea să fie conștient de impactul pe care l-a avut și să savureze atenția pe care implicarea sa în politică i-a adus-o.

„Oamenii nu realizează că ceea ce spun eu se va întâmpla”, a declarat el.

Interviul, o conversație de 90 de minute pentru platforma video a publicației, The Insider, a fost înregistrat la o fabrică Tesla din Texas și a fost primul acordat de Musk după listarea SpaceX, moment în care averea sa personală a depășit temporar 1,25 trilioane de dolari, înainte să scadă la o sumă relativ modestă de 750 de miliarde de dolari.

Musk: AI va aduce abundență și banii vor deveni irelevanți în 10 ani

El a vorbit despre trecerea de la „entuziasm la teroare” într-o singură zi, dar nu se referea la valoarea acțiunilor SpaceX. Vorbea despre inteligența artificială, despre care crede că, în cele din urmă, va transforma munca oamenilor într-o activitate „opțională”.

Sistemele de inteligență artificială și roboții vor ajunge în cele din urmă să gestioneze majoritatea activităților digitale și fizice, a spus el, iar fuziunea propriei sale companii de inteligență artificială cu SpaceX îi va permite să dezvolte sisteme capabile să îndeplinească sarcini cognitive, precum programarea software, în timp ce Tesla va produce roboți umanoizi.

Potrivit The Economist, Musk intenționează să-și alimenteze proiectul de inteligență artificială cu centre de date amplasate în spațiu, o idee despre care experții au avertizat că ar putea fi „catastrofală” pentru Pământ.

În următorii cinci ani, a spus Musk, sistemele de inteligență artificială ar putea depăși suma întregii inteligențe umane. În următorii 10 ani, roboții de la locurile de muncă vor duce omenirea într-o eră „abundență incredibilă”, în care banii nu vor mai avea însemnătate.

O altă predicție a lui Musk: după ce inteligența artificială va distruge locuri de muncă, ar putea fi necesară o redistribuire masivă a averii pentru a crea un „venit universal ridicat” pentru oameni.

El a spus că ar fi dispus să plătească atunci „trilioane de dolari în taxe”, dar, în același timp, a susținut că banii vor deveni irelevanți în mai puțin de 10 ani. În această eventualitate, a spus el, guvernele ar trebui „să emită cecuri către oameni”, deoarece, într-o lume cu o ofertă infinită de bunuri și servicii produse de mașini, deflația va reprezenta o problemă mai mare decât inflația.

Musk prezice un război civil în Marea Britanie

Totuși, opiniile și predicțiile politice ale lui Musk au fost probabil cele mai controversate părți ale interviului, scrie The Guardian.

Marea Britanie, o țară pe care nu a mai vizitat-o de ani de zile, dar a cărei politică, în special în privința imigrației și rasei, a devenit o obsesie recentă pentru el, va fi cuprins de un război civil în următorii 20 de ani, a afirmat Musk.

Întrebat dacă este împotriva musulmanilor, Musk s-a arătat iritat de întrebare și a atacat presa.

„Sunt împotriva violului și crimei. Sunt împotriva impunerii unor reguli și legi care contravin lucrurilor pe care am ajuns să le acceptăm în Occident. Este o rușine că presa tradițională, precum voi, nu recunoaște acest lucru”, a spus el.

El a descris modul în care presa caracterizează extrema dreaptă europeană drept „fals, înșelător și absurd” și a susținut că aceasta este formată din „oameni obișnuiți” care își doresc orașe sigure, granițe protejate și cheltuieli publice rezonabile, potrivit The Economist.