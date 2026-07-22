Elon Musk îl acuză pe Nolan că a „pângărit” Odiseea și anunță că va face și el un film cu AI care „va respecta adevărul istoric”

„Odiseea” este pe cale să devină cel mai mare succes de box-office din cariera regizorului Christopher Nolan. Foto: Getty Images

Elon Musk, miliardarul care vrea să construiască un oraș autonom pe Marte, a anunțat că până la finalul acestui an, Grok Imagine, asistentul AI creat de compania sa SpaceXAI, va realiza un nou film „Odiseea” care va „respecta adevărul istoric” și „va fi fidel operei lui Homer”. Declarația celui mai bogat om din lume vine după ce „Odiseea”, în regia lui Christopher Nolan, a fost lansat la nivel internațional și a primit recenzii pozitive. Elon Musk a criticat constant filmul din cauza distribuției sale și l-a acuzat pe Nolan că „pângărit” opera grecească.

După lansarea în cinematografe a filmului „Odiseea”, în regia lui Christopher Nolan, Elon Musk a anunțat că până la sfârșitul acestui an va face și el un film rival cu inteligența artificială care va „respecta adevărul istoric”.

În stilul său tipic, Musk a făcut anunțul pe rețeaua sa socială, X, care este canalul său preferat de comunicare. Postarea a fost însoțită de un un scurt clip cu un moment din „Odiseea” realizat cu Grok Imagine.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Val de ironii pe seama lui Elon Musk

Afirmația lui Elon Musk că filmul său va „respecta adevărul istoric” a stârnit râsul multor internauți, care l-au ironizat pe rețelele sociale. Opera lui Homer începe cu o întâlnire a Zeilor Olimpului, conține întâmplări cu ciclopi, nimfe, vrăjitoare și monștri.

Un utilizator a scris că Elon Musk „crede că Odiseea a avut loc”, în timp ce un altul l-a întrebat dacă știe că este o operă de ficțiune.

Musk thinks the odyssey happened. https://t.co/VjJY0qJvAC — Burner (@BurnerDontask) July 22, 2026

“Historically accurate” gimme me a break Elon you do realize it’s FICTION right — Jack0913 (@dill190) July 22, 2026

Un altul a scris că „Odiseea e o ficțiune” și Elon Musk e „un idiot”.

The Odyssey is work of fiction, the Ancient Greek's equivalent of the LOTR.



Elon Musk is a moron. pic.twitter.com/L5WReTcxEx — BladeoftheSun (@BladeoftheS) July 22, 2026

This is SO delusional and one of those many moments where I question everything about Elon.

Un alt utilizator a remarcat ironia din postarea lui Musk: „Odiseea are rezultate atât de bune (în ciuda predicțiilor lui Elon) datorită măiestriei umane”

The whole point of why the Odyssey is doing great (against Elon’s predictions!) is not the story! It is the magnificent HUMAN filmmaking! Its success is in part a REJECTION of… https://t.co/hKSlzOTI9Z

— John Ziegler (@Zigmanfreud) July 22, 2026

Elon Musk îl acuză pe Nolan „a pângărit” Odiseea

Criticile lui Elon Musk au început cu mai multe luni înainte ca filmul să apară în cinematografe.

Distribuția peliculei l-a iritat puternic, mai ales două rolului: Lupita Nyong'o în rolul Elenei din Troia și Elliot Page în rolul lui Sinon.

Elon Musk l-a acuzat pe Christopher Nolan că a „pângărit” Odiseea lui Homer ca să câștige un premiu Oscar.

Chris Nolan desecrated the Odyssey so that he would be eligible for an Academy Award … — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2026

Mai mult acesta a spus că ar fi de acord să finanțeze o adaptare a Odiseei în regia lui Mel Gibson cu 100 de milioane de dolari.

Filmul poate fi văzut și în cinematografele din România începând cu data de 17 iulie. Pentru cei care încă nu sunt siguri, Antena3.ro a publicat o cronică a peliculei.