Am văzut „Odiseea” lui Nolan ca să fii și tu nevoit să o vezi, mai ales dacă ești fiert pe faptul că Elena din Troia e neagră

Scenă din filmul „Odiseea”, în regia lui Cristopher Nolan. Foto: Profimedia Images

Zeii au fost blânzi: „Odiseea” lui Cristopher Nolan e suprinzător de fidelă poveștii originale a lui Homer. Motiv pentru care această cronică nu se va feri deloc de spoilere: călătoria lui Ulise e, totuși, una dintre cele mai vechi și arhicunoscute povești ale civilizației umane. Iar Nolan a avut grijă să nu dea (prea mult) de pereți cu firul narativ original al Odiseei. Binecunoscut pentru stilul său „nonlinear” te-ai fi așteptat ca „Odiseea” să fie un fel de „Tenet” cu lupte inversate și timeline tocat mărunt. În schimb, adaptarea cinematografică e mult mai „macho” decât te-ai aștepta, mai ales după valul de mansplaining venit din partea zeloților online care, deși nu văzuseră nici măcar o secundă de peliculă, explicau doct de ce Elena din Troia nu trebuie să fie neagră.

Doar că Elena din Troia, din Odiseea lui Nolan, este neagră și asta e. Get over it.

Abia după ce vezi filmul realizezi că, de fapt, alegerea Lupitei Nyong'o în rolul „frumoasei Elena din Troia” este cel mai mare festival de trolling reușit de Cristopher Nolan. Scandalul era deja cât casa încă cu luni bune înainte de premieră - „O insultă la adresa poporului grec” sau „Hollywood rescrie Odiseea”, ca să dăm doar câteva exemple.

Dar nici vorbă, Nolan nu a mers deloc prea departe. Dimpotrivă: intens-mediatizatul rol al Lupitei abia dacă strânge, cumulat, vreo 3-4 minute de peliculă din cele ditamai 3 ore ale filmului. E un side-kick. O cascadorie regizorală care a ținut aprins interesul pentru acest film într-o dezbatere „woke” vs. „conservatorii ultraortodocși”.

Cel mai bine e ca acest film să fie văzut înainte de a citi toate scandalurile legate de acest film. Altfel, e întotdeauna amuzant să citeși recenzii despre producția unui film încă nevizionat, cu buget de peste 250 de milioane de dolari, venite din partea unora care încă mai filmează cu telefonul pe verticală.

Și acum, despre film.

E absolut enervant. Nolan face exact ceea ce nu știe să facă el cel mai bine: să pună muzică. Multă muzică, mult zgomot, orgi de catedrale în orgii de sunete care pică peste tine, biet spectator ca niște bolovani cu note muzicale. Iar când toată această cacofonie încetează, povestea rămâne fidelă lui Homer și e, implicit, spectaculoasă.

Scena din „Odiseea” lui Nolan, în care corabia lui Ulise se află între Scila și Caribda. Foto: Profimedia Images

Filmul are un slow-burn: Odiseea începe cu un om care începe să povestească o poveste. Scena are loc - știm deja - în sala de ospețe a palatului regelui dispărut Ulise, plină de pețitori care încearcă să-i intre în grațiile credincioasei Penelopa.

Cut scene pe o plajă, unde îl vedem pe Ulise (Matt Damon) care se uită la nimfa Calypso (Charlize Theron) ca picat din mare. Moment în care Nolan curbează nițel spațiul și se joacă nițel cu Odiseea și o transformă în „Memento”, cu accente de Jason Bourne. Eroul, lovit de amnezie, se trezește pe o plajă lângă o femeie frumoasă. Încearcă să-și amintească cine e și de unde vine.

Și așa începe cea mai spectaculoasă aventură a unui bărbat în drumul său spre casă și femeia care la așteptat vreme de 20 de ani.

Nolan țese atent firul narativ și îl impregnează și cu „teme moderne” care, deși sunt neatinse în povestea lui Homer, par extrem de credibile în ochii spectatorului modern. Povestea lui Ulise este, în esență, cea a unui veteran de război care suferă de PTSD. Un om care nu-și mai regăsește drumul spre casă pentru simplul motiv că nu se mai „regăsește” în noua lume.

De aici și inerentele accente „macho”: Ulise e deștept foc, șiret, bun organizator da, în esență, nu știe decât să dea cu sabia și să țese strategii iscusite de exit din situațiile neplăcute în care tot el a intrat.

Monștrii pe care îi întâlnește în lunga sa călătorie pot fi asociați cu întregul bestiar care însoțește coșmarurile și traumele celor întorși după un război în care au ucis și au violat „la liber”, fără teama de represalii.

Scenele cu ciclopul Polifem sunt horror de înaltă calitate: reușesc să trezească acel copil terorizat din tine care citea „Aventurile lui Ulise” și-și imagina, în cele mai oribile moduri, scenele în care monstru îi devora pe bieții tovarăși de călătorie ai lui Ulise.

Când vrăjitoarea Circe îi transformă pe oamenii lui Ulise în niște porci o face pentru că acei oameni „chiar sunt niște porci”. Forțată de Ulise să-i retransforme în oameni, vraja lui Circe conține cuvintele „Reveniți la măștile voastre”. Foștii războinici au măști de oameni, dar adevărata lor înfățișare o vedem doar sub puterea unei vrăji cumplite.

Plus misterul veșnic nerezolvat: Dacă Circe reușea să-l transforme pe Ulise, ce chip de animal i s-ar fi potrivit cel mai bine? Porc? Leu? Sau chip de „erou” de război antic?

În rest, „Odiseea” rămâne un film cinstit. Nolan ia o pauză de la tribulațiile sale din Oppenheimer, în care a făcut greșeala să ne arate cât de bine înțelege fizica cuantică și nu se afundă acum în păcatul de a ne arăta cât de bine a înțeles opera lui Homer. Bifează canonic toate aventurile lui Ulise și vine cu această viziune nouă, modernă și bine argumentată, a eroului întors din război, care suferă de sindrom post-traumatic. Pe scurt: Nolan și restul distribuției livrează. Cu un minus la partea de coloană sonoră care acoperă, uneori total nemeritat, scene altminteri meseriaș făcute. Dar, trăgând linie la final, măcar Nolan nu-l hăcuiește pe Homer așa cum a făcut-o Ulise - știm bine deja - cu pețitorii netrebnici ai Penelopei.