"Odiseea" lui Christopher Nolan a depăşit pragul de 1 miliard de dolari în încasări, după 3 săptămâni de la lansare

"Odiseea" lui Christopher Nolan a depăşit pragul de 1 miliard de dolari în încasări. Foto: Getty Images

Filmul "The Odyssey" ("Odiseea"), regizat de Christopher Nolan, a depăşit pragul de 1 miliard de dolari din vânzările de bilete la nivel mondial, notează Agerpres.

La doar trei săptămâni după lansare, acest lungmetraj epic, cu Matt Damon în rolul lui Ulise, a generat încasări de 429,65 milioane de dolari în box-office-ul nord-american şi de 578,8 milioane de dolari în box-office-ul internaţional, ajungând astfel la un total de 1,008 miliarde de dolari la nivel mondial.

Este primul film al regizorului Christopher Nolan, după pelicula sa "The Dark Knight Rises" din 2012, care depăşeşte acest prag mult râvnit de orice cineast.

Peste doar câteva zile, "The Odyssey" va deveni filmul lui Christopher Nolan cu cele mai mari încasări din întreaga sa filmografie, depăşind precedentele sale recorduri deţinute de lungmetrajele "The Dark Knight Rises" (1,08 miliarde de dolari în 2012) şi "The Dark Knight" (1,008 miliarde de dolari în 2009).

"The Odyssey" marchează astfel o performanţă remarcabilă - în special pentru o dramă pentru publicul adult, care are o durată de aproape trei ore şi a fost adaptată după un poem vechi de aproape 3.000 de ani -, cimentând statutul lui Christopher Nolan, considerat "cel mai profitabil cineast al generaţiei sale".

IMAX a contribuit cu importanta sumă de 257 milioane de dolari obţinută din vânzările de bilete, iar "The Odyssey" va deveni filmul cu cele mai mari încasări din istoria acestei companii până la sfârşitul acestui weekend.

"The Odyssey" se alătură clubului select al filmelor cu încasări de 1 miliard de dolari înainte să fie lansat în China, cea de-a doua piaţă cinematografică din lume după cea americană. China pregăteşte o premieră de gală pentru acest film, care va fi proiectat pe aproape 800 de ecrane IMAX, precum şi în câteva mii de cinematografe standard începând din 14 august.

"The Odyssey" este al cincilea film din 2026 care a obţinut 1 miliard de dolari din încasări, după "Spider-Man: Brand New Day" (1,18 miliarde de dolari), "Toy Story 5" (1,067 miliarde de dolari), "The Super Mario Galaxy Movie" (1,001 miliarde de dolari) şi "Michael" (1,001 miliarde de dolari). La jumătatea anului, 2026 a produs deja cele mai multe filme cu încasări de 1 miliard de dolari de când pandemia de COVID-19 a bulversat industria cinematografică. Un număr record de nouă filme au depăşit acest prag în 2019. Însă, de atunci, niciun an nu a înregistrat mai mult de trei filme care să fi atins pragul de 1 miliard de dolari.