Actorul de origine română Sebastian Stan şi partenera sa, Annabelle Wallis, au anunțat nașterea primului lor copil

Sebastian Stan şi Annabelle Wallis au devenit părinţi pentru prima dată. Sursa colaj foto: Getty Images

Sebastian Stan, actorul cu origini românești cunoscut pentru rolul lui Bucky Barnes din universul Marvel, şi actriţa britanică Annabelle Wallis au devenit părinţi pentru prima dată. Fericitul eveniment a avut loc luna trecută, relatează TMZ şi People, însă, momentan, celebrul cuplu nu a dezvăluit niciun detaliu despre bebeluş. "Vreau să fiu un tată bun", a spus Sebastian Stan într-un interviu oferit cu ocazia promovării filmului "Fjord", regizat de Cristian Mungiu.

Sebastian Stan şi Annabelle Wallis au devenit părinţi pentru prima dată

Cei doi actori trăiesc bucuria venirii pe lume a primului lor copil într-o perioadă extrem de aglomerată pentru ambii părinţi. În vârstă de 43 de ani, Sebastian Stan are un an plin înainte, odată cu lansarea viitoare a filmului "Fjord", în regia lui Cristian Mungiu, şi a mult așteptatului lungmetraj Marvel "Avengers: Doomsday", au scris jurnaliştii de la TMZ.

În vârstă de 41 de ani, vedeta din filmul "Mercy" şi partenerul ei de viaţă, Sebastian Stan, au ales să păstreze discreția în legătură cu primul lor copil. Ei nu au oferit detalii privind numele sau sexul acestuia.

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Sebastian Stan: "Vreau să fiu un tată bun"

Cu puțin timp înainte de nașterea bebeluşului, Sebastian Stan a vorbit deschis despre emoțiile pe care le trăiește înainte de a deveni tată.

"Vreau să fiu un tată bun", a declarat actorul român în cadrul unui interviu acordat publicației Deadline, cu ocazia promovării filmului "Fjord", regizat de Cristian Mungiu. A fost pentru prima dată când Sebastian Stan a jucat într-un rol în limba lui natală: româna.

Ulterior, starul din "Captain America: The Winter Soldier" a explicat că privește această etapă cu multă responsabilitate.

"Simt responsabilitatea de a fi un tată bun. Și, ca să nu mai spun, un om bun. Am 43 de ani și simt că, din multe puncte de vedere, abia acum încep să învăț. Mi se pare incredibil. Îmi place să descopăr perspectivele altor oameni. Încerc să citesc cât mai mult, indiferent despre ce punct de vedere este vorba, doar ca să îl înțeleg", a mai precizat Sebastian Stan.

În luna aprilie a acestui an, Sebastian Stan și Annabelle Wallis au fost surprinşi la o plimbare prin New York, dezvăluind astfel că urmează să devină părinţi pentru prima dată În fotografii, actriţa și-a lăsat la vedere burtica de gravidă. La acel moment, reprezentanții celor doi nu au putut fi contactați pentru comentarii.

Primele zvonuri despre relația dintre actorul născut în Constanța, Sebastian Stan, și actrița britanică Annabelle Wallis au apărut în mai 2022, după ce au fost văzuți împreună la petrecerea aniversară a actorului Robert Pattinson.