Sebastian Stan, despre primul său rol în limba română din "Fjord": Am încercat cu adevărat să mă educ despre România

3 minute de citit Publicat la 19:26 19 Mai 2026 Modificat la 19:29 19 Mai 2026

Renate Reinsve, Cristian Mungiu şi Sebastian Stan, la Festivalul de Film de la Cannes, pe 19 mai 2026. Sursa foto: Getty Images

Pentru actorul american de origine română Sebastian Stan, drama "Fjord", centrată pe conflictul de valori care apare după ce o familie religioasă se mută din România într-un sat din Norvegia, a reprezentat și o reconectare cu propriile rădăcini, transmite Reuters. Noul film al regizorului Cristian Mungiu a fost primit cu o ovație îndelungată de aproximativ 12 minute la Festivalul de la Cannes, luni seara. Iar Sebastian Stan şi Renate Reinsve, protagoniștii filmului, au fost vizibili emoționaţi de primirea entuziastă şi au încercat să își stăpânească lacrimile. "Am încercat cu adevărat să mă educ despre această țară (n.r.: România)", a subliniat actorul în timpul declaraţiilor oferite marţi, la Cannes.

"Fjord", primul lungmetraj realizat în limba engleză de Cristian Mungiu, îi are în distribuţie pe Sebastian Stan şi Renate Reinsve în rolurile lui Mihai şi Lisbet Gheorghiu – părinţi imigranţi ai a cinci copii care se mută din România în micul oraş natal al Lisbet din Norvegia. Este pentru prima dată când Stan joacă într-un rol în limba lui natală: româna.

El și-a petrecut copilăria în România, într-o perioadă în care cea mai mare parte a populației suferea din cauza dificultăților economice și a represiunii politice din timpul regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu. Pe când avea aproximativ 8 ani, mama sa l-a dus la Viena, în Austria. Mai târziu, când avea 12 ani, s-a stabilit la New York împreună cu mama lui și cu tatăl său vitreg american.

"Am plecat într-un mod foarte haotic și am încercat cu adevărat să mă educ despre această țară", le-a declarat Stan jurnaliștilor marți, la o zi după premiera filmului "Fjord", despre care a spus că i-a oferit șansa "de a se reconecta" cu țara în care s-a născut, potrivit Reuters.

Regizorul român Cristian Mungiu, câștigător al marelui premiu al Festivalului de la Cannes în 2007 cu filmul "4 luni, 3 săptămâni și 2 zile", a declarat că a început să scrie scenariul pentru "Fjord", inspirat din povești reale, abia după ce Sebastian Stan a acceptat să interpreteze unul dintre rolurile principale.

Sebastian Stan, cunoscut pentru rolul său din trilogia "Captain America", joacă rolul unui tehnician IT român care decide să își mute familia formată din șapte membri în satul norvegian în care s-a născut soția sa, interpretată de actriţa norvegiană Renate Reinsve.

Diferențele culturale privind creșterea copiilor escaladează atunci când intervin serviciile de protecție a copilului, iar conflictul reflectă o confruntare mai amplă între valorile conservatoare și cele progresiste.

Inspirat de povestea reală a lui Marius şi Ruth Bodnariu, această familie profund credincioasă are metode de creştere a copiilor care intră în conflict direct cu politica autorităţilor locale, ceea ce îi duce pe Mihai şi Lisbet în faţa instanţei.

Renate Reinsve: Un rol "dificil şi umilitor"

Actrița norvegiană Renate Reinsve, care a mai jucat alături de Sebastian Stan în filmul "A Different Man", a povestit că a fost dificil și provocator să interpreteze un personaj atât de diferit de propria sa viață, mai relatează Reuters.

"A fost foarte înfricoșător să joc pe cineva care făcea lucruri greșite și era violent fără să își dea seama", a spus actrița care are 38 de ani.

"Fjord" se numără printre cele 22 de filme aflate în competiție pentru marele trofeu Palme d’Or, care va fi acordat pe 23 mai.

În timpul conferinței de presă, Sebastian Stan a fost întrebat și cum s-a schimbat percepția sa despre președintele american, Donald Trump, după ce l-a interpretat pe magnatul imobiliar în filmul biografic "The Apprentice". Pelicula s-a aflat în competiție la Cannes în 2024, în perioada în care Trump își începuse campania pentru al doilea mandat, în 2025.

Sebastian Stan a amintit că filmul s-a confruntat cu amenințări similare celor întâmpinate de realizatorii TV Jimmy Kimmel și Stephen Colbert în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

"Suntem într-un moment foarte, foarte rău", a adăugat actorul, conform sursei citate.