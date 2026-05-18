Ryan Gosling a fost concediat din filmul Lovely Bones după ce s-a îngrășat 27 de kilograme. Dezvăluirile regizorului Peter Jackson

Actorul canadian Ryan Gosling şi regizorul neozeelandez Peter Jackson. Sursa colaj foto: Getty Images

Celebrul regizor Peter Jackson a vorbit, în sfârşit, despre celebra înlocuire a lui Ryan Gosling din filmul "The Lovely Bones", adaptarea din 2009 a romanului scris de Alice Sebold, relatează Variety. Actorul canadian fusese distribuit iniţial în rolul tatălui personajului interpretat de Saoirse Ronan, însă el a dezvăluit pentru The Hollywood Reporter, în 2010, că a fost concediat după ce s-a îngrăşat cu 27 de kilograme pentru rol fără acordul lui Jackson.

În timpul unei discuţii de la Cannes, după ce a primit un Palme d’Or onorific, regizorul neozeelandez Peter Jackson a fost întrebat despre declaraţiile lui Ryan Gosling şi a vorbit deschis despre decizia de a-l scoate din distribuţia peliculei "The Lovely Bones". Ulterior, rolul actorului canadian a fost oferit lui Mark Wahlberg.

"Nu voi vorbi despre exemple particulare de actori, pentru că este o chestiune personală şi privată şi nu este vina lor. De fiecare dată când schimbăm un actor, de fapt, este vina noastră, pentru că nu am făcut distribuţia corect şi am ales persoana nepotrivită pentru rol. Nu pentru că ei au făcut ceva greşit.

Aşa că nu voi vorbi despre persoane anume, dar trebuie să realizezi că ceea ce îţi imaginai nu se întâmpla cu adevărat, ceea ce înseamnă că noi am greşit şi ne asumăm întreaga responsabilitate", a precizat Peter Jackson în cadrul declaraţiilor, potrivit Variety.

Regizorul neozeelandez a continuat şi a spus: "Ryan este un actor fantastic, după cum știm. Filmele ţin de chimie atât în faţa camerei, cât şi în spatele ei. Este vorba despre ceea ce transmite actorul publicului.

Este un amestec complicat de comunicare, de modul în care cineva se integrează într-un grup de oameni, într-o poveste, într-un personaj. Este complicat şi, de obicei, încerci foarte mult să obţii acea compatibilitate atunci când pregăteşti filmul şi distribuţia, dar uneori mai facem şi greşeli".

Într-un interviu acordat pentru The Hollywood Reporter în 2010, Ryan Gosling a spus: "Aveam o idee diferită despre cum ar trebui să arate personajul. Eu chiar credeam că ar trebui să aibă 95 de kilograme. Nu am discutat foarte mult în perioada de preproducţie, iar asta a fost problema".

Ulterior, actorul canadian a mai menţionat: "Era un film uriaş şi erau multe lucruri de gestionat, iar el nu putea să se ocupe individual de actori. Eu am venit pur şi simplu pe platou şi am realizat că greşisem. Aşa că eram gras şi şomer".

Saoirse Ronan a vorbit despre această schimbare de distribuţie într-un podcast din 2024 şi şi-a amintit că echipa începuse deja pregătirile înainte ca Ryan Gosling să fie concediat. Actriţa a spus că se apropiase de Gosling şi a fost tristă când acesta a plecat.

"Cred că pur şi simplu îl adoram pe Ryan şi pe câinele lui, George, şi eram tristă că nu va mai fi prin preajmă. Dar cred că motivele pentru care s-au despărţit profesional au fost complet valide şi am vorbit acum cu amândoi. Se întâmplă. Nu este neapărat ceva personal. Uneori pur şi simplu nu sunteţi pe aceeaşi lungime de undă", a spus Ronan Saoirse în acel podcast.

Ea a adăugat că Mark Wahlberg s-a potrivit mai bine rolului: "Mark a putut să intre foarte uşor în rol şi era deja tată. Avea, cred, trei copii. Probabil avea o experienţă pe care Ryan simţea că nu o are. Ryan avea doar 27 de ani. Era foarte tânăr".