Doi poliţişti din Miami i-au dat în judecată pe Ben Affleck şi Matt Damon pe motiv că filmul "The Rip" este "prea real"

Publicat la 12:00 16 Mai 2026

Doi poliţişti din sudul Floridei susțin că thriller-ul „The Rip”, cu Ben Affleck și Matt Damon în rolurile principale, a folosit prea multe detalii din viața reală, ceea ce ar fi dăunat reputației personale și profesionale a agenţilor. Din acest motiv, poliţiştii au şi dat în judecată compania Artists Equity, care este deţinută de cei doi actori, notează CNN.

Jason Smith și Jonathan Santana, sergenți din cadrul Biroului Șerifului din Miami-Dade, au intentat procesul la tribunalul federal din Miami la începutul acestei luni împotriva Artists Equity, o companie de producție cinematografică deținută de Affleck și Damon. Documentele depuse la instanță nu precizează suma pentru care poliţiştii au deschis procesul, dar plângerea civilă notează că aceștia solicită daune compensatorii, daune punitive și onorarii avocaților, precum și o retractare și o corecție publică.

Filmul „The Rip” îi prezintă pe Ben Affleck și Matt Damon în rolul unor ofițeri de poliție din sudul Floridei care găsesc milioane de dolari într-o casă. Secvenţe din film au fost inspirate de un caz real din 2016, în care poliția a descoperit peste 21 de milioane de dolari, care i-ar fi aparţinut unui presupus traficant de marijuana, într-o casă din Miami Lakes.

Affleck și Damon au declarat, în timpul promovării filmului, că povestea este vag bazată pe relatările căpitanului Chris Casiano din cadrul poliției din Miami-Dade, care a fost consilier tehnic pentru producţie. Damon a spus că el și Affleck au discutat cu Casiano și alți ofițeri anti-narcotice în pregătirea filmului.

„Am vrut cu adevărat să înțelegem cum era această dinamică”, a spus Matt Damon, adăugând: „Adică, aceste unități sunt foarte unite pentru că își pun viața unul în mâinile celuilalt și fac ceva foarte periculos".

Leita Walker, avocat al companiei Artists Equity, a scris că filmul nu își propune să spună povestea adevărată a incidentului sau să prezinte persoane reale, lucru menționat şi în genericul filmului.

Nu sunt referiri la cei doi poliţişti în film

Deși poliţiştii Smith și Santana nu sunt numiți în film și nu au fost implicați în producția acestuia, procesul susține că Santana a fost detectivul principal desemnat pentru cazul real, iar Smith a fost sergentul care a supravegheat echipa de anchetă. Includerea în film a unor detalii reale despre caz dă impresia că personajele sunt bazate pe reclamanți, se arată în proces.

Acest lucru, susține procesul, le-a dat prietenilor, membrilor familiei și colegilor impresia că reclamanții au comis actele criminale care apar în film, care includ conspirația pentru a fura bani din traficul de droguri confiscați, uciderea unui ofițer de supraveghere, comunicarea cu membrii cartelului, comiterea unui incendiu incendiar într-un cartier rezidențial, punerea în pericol a vieții civililor, încălcarea repetată a protocoalelor de bază ale aplicării legii și executarea unui agent federal în loc să efectueze o arestare.

Avocata actorilor a scris în martie că reclamanții nici măcar nu au identificat ce personaj anume ar trebui să fie bazat pe Smith sau Santana, așa că, chiar dacă filmul „The Rip” ar face referire la o echipă de poliţişti din viața reală, nu există nicio modalitate de a "lega" vreunul dintre personaje cu reclamanții.

„The Rip”, regizat de Joe Carnahan, a debutat în ianuarie pe Netflix. În prezent, are un procentaj de 78% pe Rotten Tomatoes.