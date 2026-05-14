Cea mai înaltă și mai puternică rachetă construită vreodată se pregătește de lansare: Cum arată Starship V3 și când e programat zborul

4 minute de citit Publicat la 16:49 14 Mai 2026 Modificat la 16:49 14 Mai 2026

Racheta Starship V3 construită de SpaceX, cea mai mare și puternică din lume. Sursa foto: SpaceX

SpaceX va lansa Starship V3 - cea mai înaltă și mai puternică rachetă construită vreodată - cel mai devreme marți, 19 mai 2026, a anunțat compania, potrivit Live Science.

Primul zbor spațial al Starship V3 va reprezenta un test major pentru SpaceX, care dorește să ducă oameni pe Lună pentru NASA în 2028 și speră să evite exploziile spectaculoase care au afectat unele teste anterioare ale Starship.

Fereastra de lansare pentru ceea ce va fi al 12-lea zbor de test al Starship se deschide la ora 18:30 EDT la Starbase, în sudul statului Texas. Ca și în cazul testelor anterioare Starship, programul numărătorii inverse nu se încheie cu „decolarea Starship”, ci cu mesajul „entuziasm garantat”.

SpaceX a avut parte de numeroase probleme cu Starship. Anul trecut, al șaptelea și al optulea zbor de test au văzut fragmente în flăcări căzând din cer. Al nouălea test nu și-a atins obiectivul, iar o navă Starship a explodat pe rampa de lansare în timpul unui test de rutină înaintea celui de-al zecelea zbor. Totuși, Starship a avut în cele din urmă un al 10-lea zbor reușit în august 2025, în ciuda unor avarii, iar al 11-lea test, din octombrie, s-a desfășurat fără probleme.

Cea mai nouă versiune Starship, formată din nava spațială Starship și racheta Super Heavy, are o înălțime de 124 metri - mai înaltă decât lungimea unui teren de fotbal și cu aproximativ 26 m mai înaltă decât NASA Space Launch System, care a transportat misiunea Artemis II pe orbită.

Noua versiune include o serie de îmbunătățiri față de predecesoare, inclusiv noile motoare Raptor 3, și va decola de pe o rampă de lansare complet reproiectată, potrivit unui comunicat SpaceX.

Ce se va întâmpla în timpul zborului Starshio V3

Dacă totul merge conform planului, viitorul zbor de test va dura puțin peste o oră. Starship ar trebui să urce pe o traiectorie suborbitală. Nava spațială se va separa de boosterul Super Heavy, care se va întoarce și va reveni pe Pământ pentru o amerizare în Golful Mexic. SpaceX este cunoscută pentru recuperarea rachetelor sale prin aterizare controlată. Însă, deoarece acesta este primul zbor de test al unui „vehicul semnificativ reproiectat”, compania nu va încerca manevra de „prindere” pe platforma de aterizare.

După separarea de boosterul Super Heavy, nava Starship este programată să lanseze 22 de sateliți simulator Starlink. Acești sateliți fictivi vor fi similari cu următoarea generație de sateliți Starlink. Doi dintre ei vor analiza și scutul termic al Starship, pe care SpaceX l-a compromis intenționat.

„Pentru reintrarea Starship, o singură placă a scutului termic a fost îndepărtată intenționat pentru a măsura diferențele de sarcină aerodinamică asupra plăcilor adiacente atunci când lipsește o placă”, a scris un purtător de cuvânt SpaceX în comunicat.

În final, un zbor de test reușit ar presupune ca nava să reaprindă un motor Raptor în spațiu, înainte de a coborî pentru o amerizare controlată în ocean. (SpaceX nu a specificat locația.)

MODIFICĂRI ADUSE STARSHIP

A treia versiune a boosterului Super Heavy include o varietate de caracteristici noi, inclusiv aripioare de ghidaj noi în partea inferioară pentru stabilitate în timpul aterizării și un tub complet reproiectat pentru transferul combustibilului, care permite aprinderea simultană a tuturor celor 33 de motoare noi. Motoarele Raptor 3 ar trebui să ofere o forță de propulsie mai mare decât modelele anterioare.

Starship V3 beneficiază și ea de noi caracteristici. De exemplu, nava are un sistem de propulsie reproiectat care permite o nouă metodă de pornire a motoarelor, un volum mai mare al rezervoarelor de combustibil și un sistem îmbunătățit de control al reacției pentru manevrare, potrivit SpaceX. În plus, modificările aduse rampei de lansare includ o capacitate mai mare de stocare a combustibilului și mai multe pompe pentru alimentarea mai rapidă a rachetei.

Compania a declarat că aceste schimbări „urmăresc să deblocheze funcțiile de bază ale vehiculului, inclusiv reutilizarea completă și rapidă, transferul de combustibil în spațiu, lansarea sateliților Starlink și a centrelor de date orbitale, precum și capacitatea de a trimite oameni și marfă pe Lună și pe Marte.”

CE ÎNSEAMNĂ ASTA PENTRU LUNĂ?

NASA se bazează pe parteneri comerciali pentru a ajuta la readucerea oamenilor pe Lună. Acest lucru include un modul comercial de aselenizare de care NASA are nevoie pentru a transporta astronauții pe suprafața lunară în timpul viitoarei misiuni Artemis IV. SpaceX dezvoltă o variantă a Starship capabilă să aterizeze pe Lună pentru această misiune, însă compania se confruntă cu concurența rivalului Blue Origin și a modulului său Blue Moon.

Planul NASA de întoarcere pe Lună este destul de complicat, dar, în esență, agenția spațială intenționează să trimită astronauți spre Lună cu nava Orion, testată în istorica misiune Artemis II, înainte de a se întâlni pe orbită lunară cu un modul comercial de aselenizare. Acesta va transporta apoi astronauții pe suprafața Lunii și îi va readuce la Orion pentru călătoria spre casă. Anul viitor, NASA va testa andocarea navei Orion cu una sau ambele opțiuni comerciale de aselenizare pe orbită joasă terestră.

NASA a precizat clar că nivelul de pregătire al modulului de aselenizare va determina ce furnizor comercial va avea ocazia să ducă astronauți pe suprafața Lunii în 2028. Desigur, acest lucru presupune și că NASA va fi pregătită până atunci. Programul Artemis are întârzieri și depășiri de buget și, la momentul redactării articolului, nu dispune încă de costume spațiale adecvate pentru o aselenizare, pe care le așteaptă de la un alt partener comercial.