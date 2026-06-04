Câți ani sunt valabile notele de la bac. De câte ori poți da examenul la o singură materie

Examenul de Bacalaureat reprezintă un moment important pentru absolvenții de liceu / FOTO: Getty Images

Candidații care nu promovează examenul de Bacalaureat din prima sesiune pot repeta ori de câte ori este necesar. În România, însă, absolvenții de liceu care dau examenul de două ori și nu iau nota minimă de trecere, de la cea de-a treia încercare încolo trebuie să plătească o taxă. În cazul în care un candidat trebuie să repete o singură materie, taxa pentru fiecare probă nepromovată în parte este stabilită la nivel de județ, de inspectorate.

Examenul de Bacalaureat reprezintă un moment important pentru absolvenții de liceu. Acesta marchează încheierea studiilor liceale și deschide drumul către învățământul superior sau către integrarea pe piața muncii.

Singura condiție pentru înscrierea la Bacalaureat este absolvirea liceului, ceea ce înseamnă că nu se pot înscrie candidații care au rămas repetenți sau care au corigențe.

Câți ani sunt valabile notele de la bac

Notele de la probele promovate în cadrul examenului de Bacalaureat au o valabilitate nelimitată.

Conform regulilor în vigoare, notele obținute la probele scrise ale examenului de Bacalaureat pot fi recunoscute și în sesiunile următoare, dacă au fost de cel puțin 5.

Astfel, un candidat care a promovat una sau mai multe probe, dar nu a reușit să obțină media minimă 6 pentru promovarea examenului, poate solicita recunoașterea notelor respective la o nouă sesiune de Bacalaureat, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Educației.

De câte ori poți da bacul la o singură materie

Bacalaureatul are două sesiuni, conform calendarului: una vara, în lunile iunie-iulie, și una în toamnă, în august-septembrie. Dacă un candidat a picat la prima sesiune, poate participa la a doua.

Concret, un absolvent de liceu poate susține examenul de Bacalaureat la o singură materie sau chiar toate ori de câte ori dorește. Cu toate acestea, potrivit normelor, primele două încercări sunt gratuite. Începând cu a treia încercare, fiecare probă restantă se susține în baza unei taxe de examen stabilite anual de Ministerul Educației.

Care este taxa la a treia încercare

La a treia încercare se aplică o taxă, care e modificată de la an la an de Ministerul Educației Naționale (MEN).

Taxa este anunțată în fiecare an, dar nu mai târziu de luna martie.

Candidații care susțin pentru a treia oară examenul de Bacalaureat în 2026 vor trebui să plătească o taxă de 540 de lei. Majorarea de 41 de lei față de anul trecut este prevăzută într-o notă informativă transmisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare.

Taxa pentru fiecare probă nepromovată în parte este stabilită la nivel de județ, de inspectorate, potrivit sursei citate.

Media minimă pentru promovare este 6 și se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele scrise ale examenului de Bacalaureat. Pentru a promova examenul, această medie trebuie să fie cel puțin 6.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026:

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

Calendar competențe BAC 2026:

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

– Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

Probele scrise BAC 2026:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

– Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

– Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă 2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

– Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

– Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

– Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00) 8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

– Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

– Soluționarea contestațiilor 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale