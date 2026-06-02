A început înscrierea la Bacalaureat 2026: Când sunt probele din prima sesiune a examenului și pe ce dată se afișează rezultatele

1 minut de citit Publicat la 10:18 02 Iun 2026 Modificat la 10:20 02 Iun 2026

Înscrierile pentru prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2026 au început marţi, 2 iunie, şi se desfăşoară până pe 4 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, transmite Agerpres.

În perioada 8-10 iunie vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A, iar în zilele de 10 şi 1 iunie competenţele lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B pentru candidaţii din partea minorităţilor naţionale.

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C) este programată în perioada 11-12 iunie, iar competenţele digitale (proba D) vor fi evaluate între 15 şi 17 iunie.

Prima probă scrisă, cea la Limba şi literatura română, va avea loc pe 29 iunie, iar pe 30 iunie proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă.

Pe 2 iulie se va susţine Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - probă scrisă, iar elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine pe 3 iulie proba la Limba şi literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă.

Rezultatele la Bac 2026: Când se afișează

Rezultatele vor fi afişate pe 7 iulie până la ora 12:00, iar vizualizarea lucrărilor scrise şi depunerea contestaţiilor se va face în aceeaşi zi în intervalul orar 14:00-18:00, dar şi în zilele de 8 şi 9 iulie.

Afişarea rezultatelor finale se va face pe 13 iulie.