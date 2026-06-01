Fostul ministru al Educației critică legea salarizării. Daniel David: Nu este în regulă

Fostul ministru al Educației, Daniel David. Foto: Inquam Photos/George Călin

Legea salarizării unitare continuă să genereze tensiuni. Fostul ministru el Educației Daniel David atrage atenția că forma actuală a proiectului nu respectă angajamentele asumate față de profesori și cercetători. Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a declarat pentru Cluj24.ro că măsurile propuse sunt incomplete și că „nu este în regulă” modul în care este tratat acest domeniu.

„Eu am fost cinstit și transparent în raportarea față de aceste domenii și înainte să fiu ministru și când am fost ministru și sunt și acum”, a declarat Daniel David, subliniind că a susținut atât ca rector, cât și ca ministru, principalele revendicări ale profesorilor, inclusiv cele din greva din 2023.

El a explicat că, în opinia sa, educația și cercetarea trebuie tratate prin „recunoașterea valorii lor sociale reale”, iar salariul este un instrument esențial în acest sens, atât pentru motivare, cât și pentru atragerea tinerilor în sistem.

David a vorbit și despre modul în care au fost gestionate, în timp, veniturile din educație: „Din păcate, sistemul a fost «liniștit» de-a lungul anilor cu diverse artificii, nu cu măsuri salariale adecvate”.

El a dat ca exemplu plata cu ora în preuniversitar, despre care spune că ar trebui să rămână un mecanism „voluntar și de excepție”, altfel pot apărea distorsiuni în sistem, de la fragmentarea normelor până la evitarea scoaterii la concurs a unor posturi.

În ceea ce privește angajamentele asumate în perioada în care a fost ministru, Daniel David a reamintit că a susținut mai multe principii-cheie pentru salarizare: „Salariul mediu brut pe economie ca punct de start pentru profesorul debutant din preuniversitar și pentru asistentul universitar”, corelarea veniturilor din educație cu cele din sănătate și echivalarea salariilor din cercetare cu cele din educație.

Fostul ministru spune că, deși bugetul educației din 2025 este printre cele mai mari din ultimele două decenii, acesta rămâne insuficient raportat la promisiunile inițiale. În opinia sa, eliminarea unor „artificii” din sistem trebuie dublată de investiții reale în salarizare și de o logică predictibilă a veniturilor.

Referindu-se la proiectul actual, Daniel David afirmă că acesta nu acoperă integral obiectivele asumate: „Punctul 1 nu este respectat, punctul 2 nu este respectat, iar punctul 3 nu este respectat”.

El transmite un mesaj direct decidenților politici: „Le spun ferm decidenților de acum, unii foști colegi de-ai mei în Guvern, că nu este în regulă!”. Acesta avertizează că menținerea unor dezechilibre va duce la revenirea practicilor informale de creștere a veniturilor, cu efecte negative asupra sistemului.

„Dacă salariile nu sunt adecvate și așa cum s-a promis, oamenii vor căuta artificii pentru a-și crește veniturile”, a mai spus Daniel David, subliniind că educația și cercetarea trebuie tratate ca domenii fundamentale pentru o societate bazată pe cunoaștere.