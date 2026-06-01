Avertismentul ANM: Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent. Cum influențează El Nino vremea din țara noastră

Europa se încălzește mai rapid decât orice alt continent, o tendință de care România nu este scutită, avertizează Elena Mateescu, directorul ANM, la Antena 3 CNN. Potrivit meteorologilor, fenomenul El Nino va continua să provoace creșteri semnificative ale temperaturilor până în 2027, favorizând totodată apariția unor episoade de vreme extremă, precum vijelii și grindină, pe durata întregii veri.

Elena Mateescu, director ANM: Avem un debut de vară 2026 în care fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi unele accentuate: ploi torențiale, pe secvențe scurte de timp 15-25l/m², iar pe spații mici 40-60l/m², vijelie, pentru că este posibil să consemnăm și rafale de 45-55km/h.

Astăzi, codul galben vizează cea mai mare parte a țării, exceptând unele județe din nord-est și din sud-est, iar mâine, în restrângere, valabil un alt cod galben de la ora 10:00 până la ora 22:00 pentru județe din centru și sud-estul țării, pentru că luna iunie din acest an va debuta sub incidența acestor tipuri de fenomene care vor fi de interes posibil până la finalul acestei săptămâni.

Din punct de vedere termic, vorbim astăzi de un ecar cuprins între 19 până la 26-27° cu 26° în Capitală.

În Capitală astăzi așteptăm, începând de după-amiază, fenomene de instabilitate, cantități de precipitații 15-20l/m² și nu în ultimul rând, intensificări ale vântului cu viteze de 45-50km/h.

Așadar, o săptămână care va fi caracterizată de frecvente perioade în care, pe parcursul după-amiazelor, aversele să fie torențiale, însoțite de intensificări ale vântului, vijelii și izolat căderi de grindină.

Influența El Nino

Robert Kiss, jurnalist: Avem de-a face și cu urmări ale fenomenului El Nino?

Elena Mateescu: Mai mult sau mai puțin, însă cu siguranță variabilitatea regională își va spune cuvântul. Până la urmă, Pacificul mai cald determină creșterea temperaturii la nivel global și aceasta nu înseamnă că nu este influențat și continentul european. Cel puțin ultimele date arată că Europa se încălzește în medie cu un grad mai mult decât celelalte continente și nici România nu face excepție.

Așteptând această tendință cu siguranță următoarea perioadă, cel puțin până la finalul anului și anul viitor, acest fenomen va avea efecte destul de puternice asupra creșterii temperaturii aerului.

Robert Kiss: Ar trebui să ne obișnuim pe parcursul verii cu aceste perioade de vreme severă?

Elena Mateescu: Luna iunie fiind tradițional cea mai bogată în precipitații, cu siguranță nici anul acesta nu reprezintă o excepție, pentru că în general, mai multă căldură în sistemul climatic coroborată și cu o cantitate mai mare de vapori de apă generează fenomene meteorologice de instabilitate, care sunt caracterizate prin ploi torențiale, vijelii și izolat căderi de grigină.