Vreme schimbătoare în București, la început de vară. Prognoza specială ANM pentru Capitală în primele zile din iunie 2026

Publicat la 10:12 01 Iun 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 1 iunie 2026, o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă până marți, 2 iunie, ora 22:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 1 iunie, ora 12:00 – 2 iunie, ora 09:00, cerul va fi variabil, însă vor exista perioade cu înnorări temporar accentuate, în special după-amiaza și pe timpul nopții. Sunt așteptate averse moderate cantitativ, cu acumulări de apă de aproximativ 10-15 litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, dar în timpul ploilor sunt posibile intensificări de scurtă durată, cu viteze de 40-45 km/h.

Temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă, maxima urmând să atingă aproximativ 26 de grade Celsius, iar minima să coboare până la 13-15 grade.

Pentru intervalul 2 iunie, ora 09:00 – 22:00, meteorologii estimează o vreme temporar instabilă. Cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea de apariție a averselor și a descărcărilor electrice va crește în special după-amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de aproximativ 25 de grade Celsius, iar vântul va continua să sufle slab și moderat.

ANM precizează că, în perioada 1 iunie, ora 12:00 – 2 iunie, ora 22:00, pentru municipiul București nu sunt în vigoare atenționări sau avertizări meteorologice.