Zelenski speră la o pace în Ucraina până la iarnă. "Rusia a început să piardă din iniţiativa de pe câmpul de luptă"

Volodimir Zelenski a afirmat, într-un inteviu pentru CBS News, că vrea continuarea negocierilor pentru o pace în Ucraina şi speră să se ajungă la un armistiţiu până în iarna lui 2026, când Rusia şi-ar relua atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Prin recâștigarea inițiativei pe câmpul de luptă în decembrie 2025, Ucraina era mai bine poziționată pentru a negocia cu Rusia, a declarat Zelenski. Această fereastră va dura până în iarna următoare, când se așteaptă ca Moscova să lovească din nou infrastructura energetică critică a Ucrainei.

Liderul de la Kiev a declarat că i-a informat pe partenerii americani ai Kievului, care au intermediat discuții cu Kremlinul, despre această oportunitate diplomatică, notează şi Kiev Independent.

"A început în decembrie 2025, Rusia a început să piardă inițiativa pe câmpul de luptă”, a spus Zelenski.

„Și din acest punct de vedere, am împărtășit aceste informații cu partenerii noștri americani. Le-am spus în ianuarie că cred că avem o fereastră pentru negocieri, pentru că în fiecare lună vor pierde tot mai mulți oameni... Așa că acum avem această perioadă de timp înainte de iarnă. Deci cred că în timpul iernii - înainte de iarnă - trebuie să găsim o modalitate, una diplomatică, de a sta și de a vorbi.”

Avansul Rusiei în prima linie a stagnat în iarna 2025-2026, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți pe parcursul războiului de amploare. Condițiile de îngheț au făcut mai dificilă infiltrarea grupurilor de infanterie ruse în pozițiile ucrainene și ocolirea operatorilor de drone ucraineni.

Ucraina susţine că a obţinut un avantaj pe câmpul de luptă

La începutul lunii martie 2026, comandantul suprem Oleksandr Syrskyi a susținut că, în luna precedentă, Ucraina a recucerit mai mult teritoriu decât a ocupat Rusia în acea perioadă - marcând primul astfel de avantaj de la contraofensiva eșuată a Ucrainei din 2023.

În timp ce forțele ucrainene au lansat noi contraatacuri în sud și au preluat inițiativa în apropierea liniilor frontului, Rusia și-a intensificat dramatic bombardamentele aeriene asupra orașelor ucrainene, vizând sistemele de încălzire și electricitate în toiul iernii.

„Au început să ne atace cu atacuri masive cu rachete și, din nou, principalul motiv pentru care au făcut-o este pentru că încep să piardă pe câmpul de luptă”, a declarat Zelenski pentru CBS News.

Zelenski a mai spus că Rusia pierde până la 35.000 de soldați pe lună luptând în Ucraina. „Și sunt pe calea spre marea criză cu oamenii, cred că toate aceste lucruri îi vor împinge la dialog”, a spus el.

Pentru ca Ucraina să profite de oportunitatea de a relua negocierile, președintele rus Vladimir Putin va trebui să se confrunte cu presiuni suplimentare, a declarat Zelenski. Președintele a recunoscut, de asemenea, că negociatorii americani se concentrau pe războiul din Iran și nu acordau prioritate în prezent Ucrainei.

„Statele Unite au acționat și și-au mutat atenția asupra Orientului Mijlociu și, din această cauză, cred că Orientul Mijlociu este o prioritate. De aceea avem unele pauze în negocierile noastre diplomatice”, a spus el.

Totuși, Zelenski a subliniat importanța reluării discuțiilor de pace, subliniind în special impactul continuu al războiului asupra copiilor ucraineni. Rusia a răpit peste 20.000 de copii din Ucraina, o crimă de război pentru care Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin.

Zelenski a declarat că este urgent ca Ucraina și partenerii săi să acționeze pentru a aduce acasă mai mulți copii și a susținut că Rusia s-a oferit să facă schimb de copii ucraineni răpiți cu prizonieri de război.

„Ne-au propus să facem schimb de copii cu soldați”, a spus el. „Vă puteți imagina cum ne putem face schimb de copii? ... Da, este important să ne recuperăm războinicii, prizonierii de război, dar nu îi putem face schimb pe copii.”

Zelenski acuză că Rusia răpeşte copii ucraineni

Zelenski a mai spus că Rusia antrenează copii furați să urască Ucraina și, în unele cazuri, trimite băieți răpiți din Ucraina să lupte în războiul Moscovei împotriva compatrioților lor. El a spus că guvernul are dovezi că Rusia „îi împinge pe acești băieți pe câmpul de luptă”.

Remarcile președintelui vin în contextul în care Ucraina se pregătește pentru un alt atac cu rachete balistice rusești la scară largă. Zelenski a făcut apel direct la președintele american Donald Trump pentru sprijin suplimentar, inclusiv rachete de apărare aeriană, sancțiuni împotriva Rusiei și o diplomație reînnoită.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat reporterilor pe 30 mai că Statele Unite vor „găsi o modalitate” de a ajuta Ucraina să se apere, deși nu a oferit detalii.

Ultima rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia a avut loc în februarie 2026 la Geneva. Secretarul de stat american Marco Rubio a recunoscut pe 12 mai că discuțiile mediate de SUA au stagnat efectiv.

Zelenski a declarat pentru CBS News că Ucraina speră să-i găzduiască la Kiev pe principalii negociatori ai lui Trump, trimisii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, în următoarele două săptămâni.