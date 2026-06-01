Benzina se menţine mai scumpă decât motorina, în România, şi în prima zi a lunii iunie. Preţurile carburanţilor, la pompă

Benzina îşi păstrează un nivel al preţului pe litru superior motorinei, deşi, până în urmă cu 10 zile, carburanul diesel costa mai mult cu câteva zeci de bani. Astfel, luni, 1 iunie, un litru de benzină standard se vinde, la unele staţii din Bucureşti, cu 9,62 lei/litru, în timp ce, pentru motorina standard, şoferii plătesc 9,53 lei pe litru. Un litru de GPL costă 4,40 lei pe litru.

În ceea ce priveşte carburanţii premium, benzina şi motorina au ajuns la preţuri egale. O companie din România vinde cu 10 lei pentru un litru ambele sortimente de combustibil premium.

Eurostat: România, una dintre puținele țări din UE unde au scăzut prețurile la benzină

Preţurile la motorină şi benzină în UE au crescut în aprilie comparativ cu luna precedentă cu 7,9% şi, respectiv, cu 2,4%, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). În cazul preţurilor la benzină, 23 state membre UE au raportat creşteri, care au variat de la 12,9% în Slovenia la 1,3% în Irlanda, în timp ce România (minus 1,2%), Spania (minus 4,6%) şi Polonia (minus 6,1%) au raportat scăderi în aprilie comparativ cu luna precedentă.

La motorină, preţurile au crescut în toate statele membre UE între martie şi aprilie 2026. Cele mai mari creşteri au fost în Slovenia (23,5%), Bulgaria (19,5%) şi Cipru (18%), iar cele mai reduse în Polonia (1,9%), România (2,3%) şi Bulgaria (2,6%).

În aprilie, preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transport personal în UE a crescut în toate statele membre UE. Cele mai mari creşteri au fost în Luxemburg (33,8%), Franţa şi Suedia (ambele cu 29,3%), Letonia (28,1%) şi Bulgaria (27,8%), iar cele mai reduse în Ungaria (1,5%), Polonia (8,8%) şi Italia (12,9%). În România creşterea a fost de aproape 25%.