Sondaj Avangarde: Ce părere au românii despre un premier independent și un guvern tehnocrat și câți vor alegeri anticipate

Palatul Victoria - clădirea Guvernului României din București. Sursa foto: Guvernul României via Facebook

Un sondaj național realizat de Avangarde în perioada 22–31 mai 2026 arată că majoritatea românilor privesc cu scepticism ideea numirii unui premier independent și a formării unui guvern exclusiv din tehnocrați, însă susțin în proporție semnificativă organizarea alegerilor anticipate.

Potrivit cercetării sociologice, realizată prin interviuri telefonice (CATI) pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 900 de persoane adulte, marja de eroare fiind de ±3,4%, 53% dintre respondenți consideră că nominalizarea unei persoane independente pentru funcția de prim-ministru, care să conducă un guvern format din partidele fostei alianțe de guvernare, este o idee proastă. În schimb, 36,5% apreciază că o astfel de soluție ar fi bună, în timp ce 10,5% nu au oferit un răspuns.

Rezultatele indică și o reticență față de varianta unui executiv alcătuit exclusiv din independenți. Întrebați dacă viitorul guvern ar trebui să fie format doar din persoane care nu aparțin partidelor politice, 52,7% au răspuns negativ. De cealaltă parte, 37,5% susțin ideea unui guvern compus exclusiv din independenți, iar 9,9% nu s-au pronunțat.

Cei mai mulți români spun că vor alegeri anticipate

Cea mai mare susținere din cadrul sondajului este înregistrată de ideea organizării alegerilor parlamentare anticipate. Peste jumătate dintre români (56,4%) declară că ar susține convocarea unor alegeri anticipate pentru Parlamentul României. Aproape 38% se opun acestei variante, iar 5,7% nu au exprimat o opinie.

Sondajul Avangarde a fost realizat în perioada 22–31 mai 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 900 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă a României. Cercetarea a acoperit toate regiunile de dezvoltare ale țării și a utilizat o metodă de eșantionare aleatorie stratificată după regiune, județ și mediu de rezidență.