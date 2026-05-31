Armata publică raportul despre drona rusă care a lovit blocul din Galați: Geran 2 cu sistem KOMETA. Avea 30 kg de explozibil

2 minute de citit Publicat la 19:43 31 Mai 2026 Modificat la 19:47 31 Mai 2026

Ministerul Apărării Naționale a publicat, duminică seara, concluziile anchetei privind incidentul care a avut loc la Galați în noaptea de joi spre vineri, când o dronă rusească a lovit un bloc din oraș, rănind doi oameni. MApN a precizat că drona era una de tip Geran-2, de fabricație rusească, care a avut o „încărcătură de luptă de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT)”.

Ministerul Apărării a transmis un comunicat de presă în care a prezentat concluziile investigației tehnice la care a participat și echipa specializată a MApN, după incidentul de la Galați:

Tipul obiectului suspect: UAS (dronă aeriană);

Model: GERAN2 , fabricatie ruseasca (s-au identificat probe cu inscripția "ГЕРАНЬ 2", parțial lizibilă sub forma "ГЕ___Ь 2");

Destinație operațională: dronă cu întrebuințare unică/DIU (kamikaze);

Fuselaj: resturi cu structură de rezistență din fibră de carbon, inscripții chirilice

Aripi: fragmente cu structură de rezistență din fibră de carbon;

Sistem de propulsie: motor termic, de tip boxer, cu 4 pistoane, răcit cu aer care funcționează în 2 timpi, și elice;

Componente electronice: indică folosirea unui sistem GNSS de tip KOMETA, care permite localizarea simultană a sistemelor satelitare;

Servomotor electronic: rol de control și mentinere pe traiectorie a UAS;

Muniție: încărcătura de luptă (explodată la impact) a fost de tip High-Explosive (HE), cu greutatea de aproximativ 30 kg (echivalent TNT);

MApN a transmis, de asemenea, că probele identificate la Galați sunt identice „din punct de vedere structural și funcțional” cu cele recuperate și atribuite Rusiei în incidentele anterioare cu dronă care au avut loc în România.

⁠„Probele identificate la fața locului sunt identice din punct de vedere structural și funcțional cu cele recuperate și atribuite F.RUSE în incidentele anterioare la care au fost utilizate UAS de tip Geran-2 (Chilia Veche/Tulcea, 17.01.2025; Ceatalchioi/Tulcea, 17.01.2025; Galați/Galați, 28.02.2025; Grindu/Tulcea, 13.02.2025; Galați/Galați, 25.04.2026; Luncavița/Tulcea, 26.04.2026)”, a transmis MApN.

Ținta a fost identificată inițial la ora 01:46, în spațiul aerian al Ucrainei, la aproximativ 19 kilometri de frontiera națională (10 kilometri est de localitatea Reni), a mai precizat MApN.

Anterior, președintele Nicușor Dan a anunțat că anchetatorii care au analizat drona de la Galați au concluzionat fără urmă de îndoială că drona care a lovit blocul din municipiu era de proveniență rusească. Concluziile anchetei vor fi transmise aliaților din UE și NATO, a mai spus președintele.

După ce drona a lovit un bloc din Galați, MApN a transmis că incidentul nu reprezintă un atac asupra României, ci este consecința războiului din Ucraina. Şeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad, a declarat că incidentul reprezintă „o acţiune nesăbuită a Federaţiei Ruse”.