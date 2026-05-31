Cum s-au salvat singuri bărbații blocați într-o peșteră din Laos: „Îmi puneam echipamentul de scafandru să intru când au apărut”

5 minute de citit Publicat la 18:36 31 Mai 2026 Modificat la 18:38 31 Mai 2026

Cei cinci au intrat în subteran în urmă cu mai bine de o săptămână, în căutarea aurului. Foto: Norrased Palasing/UGC/Reuters via CNN Newsource

După o operațiune lungă și complexă într-o peșteră inundată dintr-o zonă izolată din centrul Laosului, sâmbătă, bărbații aflați în centrul misiunii de salvare au făcut ceva la care puțini se așteptau: au ieșit singuri. Unul dintre scafandri care urma să intre în peșteră și să-i ghideze prin traseul periculos a povestit că își punea echipamentul când i-a văzut în fața lui, relatează CNN. Familiile lor răsuflă acum ușurate după zile de agonie, însă alți doi bărbați, care se presupune că ar fi intrat înaintea acestui grup în peșteră, rămân dispăruți.

Când primul dintre cei cinci bărbați prinși a înotat prin tunelurile inundate vineri, eforturile de salvare au fost suspendate. Cei implicați în operațiune se așteptau să dureze ore sau chiar zile până când ceilalți vor ieși.

În schimb, după ce o operațiune de mai multe zile de pompare a apei din peșterile izolate a dat rezultate, grupul a reușit să iasă singur.

„Au apărut singuri”

Salvatorii, care urmau să lanseze un plan cu risc ridicat pentru a ghida sătenii prin tunelurile inundate spre siguranță, au fost uimiți când i-au întâlnit la intrarea în peșteră.

„Chiar în timp ce îmi puneam echipamentul de scafandru ca să intru, au apărut singuri”, a spus scafandrul australian de salvare Josh Richards, unul dintre membrii echipei de experți.

Cei cinci au intrat în subteran în urmă cu mai bine de o săptămână, în căutarea aurului, înainte de a fi prinși de apele de ploaie în creștere. Pentru familiile lor, weekendul a adus o ușurare copleșitoare.

Un localnic implicat în operațiune încerca să-și găsească propriul tată. Când acesta a ieșit, Thao Oun a căzut în genunchi și l-a strâns puternic în brațe. Câteva momente mai târziu, în timp ce tatăl său era înfășurat într-o pătură termică argintie și aurie înainte de a fi pus pe o targă, Oun și-a șters lacrimile - eliberarea a mai bine de o săptămână de tensiune agonizantă.

Alți doi săteni, prinși într-o zonă și mai periculoasă

Totuși, bucuria nu este completă pentru această comunitate, deoarece alți doi săteni, despre care se crede că au intrat în sistemul de peșteri înaintea celor cinci salvați, sunt încă dispăruți.

Scafandrii de salvare au fost chemați să se întoarcă la peșteră duminică dimineață pentru a pregăti o posibilă misiune de căutare mai adânc în rețeaua de galerii, după ce supraviețuitorii au oferit o nouă hartă a traseului.

„Din câte știm, există o pungă de aer semnificativă mult mai departe — încă vreo 100 de metri, printr-un pasaj destul de letal”, a spus scafandrul australian Josh Richards.

Acest pasaj „și mai îngust și mai neplăcut” este dincolo de zona în care scafandrii au ajuns până acum și este „singurul loc în care ar mai putea fi”, a spus Richards.

Operațiunea în desfășurare rămâne însă riscantă, deoarece ploaia din timpul nopții a crescut din nou nivelul apei din peșteră.

Scafandrii i-au învățat pe săteni cum să navigheze peștera periculoasă

Echipa de scafandri a petrecut zile întregi pregătind sătenii prinși pentru a naviga într-un mediu subteran extrem de complex și periculos.

Pasaje înguste de rocă coborau abrupt în secțiuni inundate cu apă tulbure și încărcată cu sedimente, pe care Richards a comparat-o cu cafeaua. În unele locuri, traseul se îngusta la puțin peste 60 de centimetri forțând salvatorii și supraviețuitorii să treacă prin canale înguste și instabile.

Niciunul dintre săteni nu avea experiență de scufundare, dar au fost nevoiți să iasă dintr-un labirint subteran inundat, după ce au stat sub pământ fără hrană și apă aproape o săptămână înainte de a fi descoperiți.

Deși au reușit să-și păstreze moralul, statul mai bine de 10 zile în subteran a avut un impact fizic considerabil. Mediul umed și închis i-a acoperit de noroi, iar unii au dezvoltat probleme ale pielii și enterocolite.

Înaintea ascensiunii planificate, în camere întunecate și claustrofobe, luminate doar de lanterne frontale, scafandrii de salvare Norrased Palasing și Mikko Paasi le-au oferit bărbaților un instructaj despre utilizarea echipamentului special pentru ieșire, demonstrând cum să gestioneze buteliile de oxigen și aparatele de respirație — o sarcină copleșitoare pentru începători într-un mediu de stres ridicat.

Vineri, primul dintre bărbații blocați a fost ghidat cu succes afară prin ape tulburi și camere de rocă, fiind întâmpinat la suprafață cu aplauze și ușurare.

În timp ce se pregătea evacuarea celorlalți patru, operațiunile de pompare a apei au continuat pe tot parcursul nopții de vineri, reducând semnificativ nivelul apei din peșteră înaintea unei furtuni de sâmbătă care amenința să oprească operațiunea.

Scafandrul finlandez Mikko Paasi, veteran al salvării din Thailanda din 2018, a spus că echipa a glumit în timpul operațiunii că, dacă pomparea funcționează suficient de bine, scafandrii ar putea să nu mai fie necesari. Și exact asta s-a întâmplat.

„A fost cel mai bun rezultat, pentru că pomparea era oricum planul și este cea mai sigură metodă, în care nimeni nu ajunge într-o situație de risc, așa că suntem bucuroși că nu a mai fost nevoie să intrăm, iar pompele au funcționat”, a spus Paasi.

De ce și-au riscat viețile

Toți sătenii prinși în peșteră ar fi intrat acolo în căutare de aur. Nu sunt singurii care fac asta. Căutarea de aur în peșteri a devenit parte a unei economii miniere informale care s-a extins în unele zone din Laos în ultimii ani, în special în regiuni îndepărtate de calcar și bazine fluviale unde locurile de muncă formale sunt rare și aplicarea legii este limitată.

Aceasta face parte dintr-o creștere mai largă a mineritului artizanal și necontrolat în bazinul Mekong, cu sute de situri suspectate că funcționează în afara oricărui control oficial, potrivit Stimson Center, un think tank din Washington.

Riscurile acestei economii informale sunt bine documentate. În provincia muntoasă Xieng Khouang, în nord-vest, în 2021, șapte persoane au murit într-o operațiune ilegală de extragere a aurului, când ploile puternice au destabilizat solul și au provocat prăbușirea catastrofală a unui puț.

Grupuri pentru drepturile omului și ONG-uri regionale au avertizat de mult timp că dificultățile economice din comunitățile rurale, unde lipsa locurilor de muncă și agricultura de subzistență vulnerabilă lasă puține alternative, îi determină pe localnici să își asume riscuri care le pun viața în pericol.

Creșterea record a prețului aurului la nivel global a intensificat și mai mult acest fenomen. Atrași de câștiguri care le-ar putea schimba vieții, căutătorii de aur își asumă riscuri tot mai mari, intrând în peșteri și puțuri adânci, neconsolidate chiar și în sezonul ploios periculos.

Mass-media de stat din Laos, care au relatat incidentul, au subliniat avertismentele privind mineritul ilegal, evidențiind riscurile severe de mediu și siguranță pe care le implică pentru comunitățile rurale, punând astfel sub semnul întrebării viitorul bărbaților salvați.

Deși supraviețuirea lor este celebrată ca un miracol, reușita lor ar putea fi umbrită curând, pe măsură ce autoritățile vor încerca să combată comerțul ilegal cu aur.

Deocamdată însă, aceste îngrijorări sunt lăsate deoparte, deoarece salvarea le-a oferit acestor bărbați o a doua șansă la viață.