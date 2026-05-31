De ce simt românii scumpirile mult mai dur decât francezii, deși „pe hârtie” inflația e aproape la fel

7 minute de citit Publicat la 19:00 31 Mai 2026 Modificat la 19:00 31 Mai 2026

Inflația a scăzut, Banca Centrală Europeană e (în mare) mulțumită, iar prețurile par să se fi calmat. Și totuși, după o simplă tură la supermarket parcă tot te doare sufletul. Explicația ține de un truc al statisticilor: o inflație mai mică nu înseamnă prețuri mai mici, ci doar prețuri care cresc mai lent. La nivelul UE, alimentele s-au scumpit cu peste 33% într-un singur deceniu, iar motivele pentru care rămân scumpe – salarii în creștere, costuri din amonte care urcă din nou, marje minuscule ale retailerilor – sunt structurale și nu dispar prea curând. Iar media europeană ascunde o realitate mult mai dură în est: în România, unde un sfert din venitul familiei se duce pe mâncare, povara e cu totul alta decât la Paris, arată o analiză Euronews.

Inflația a scăzut, Banca Centrală Europeană este (în mare parte) mulțumită, iar efectele de undă ale războiului din Iran sunt, deocamdată, în cea mai mare parte ținute sub control. Atunci de ce o tură la supermarket încă pare un mic act de autovătămare financiară?

Răspunsul scurt este că o inflație mai mică nu se traduce automat prin prețuri mai mici la alimente. Inflația scăzută înseamnă pur și simplu că prețurile cresc mai lent decât înainte, în timp ce pagubele provocate de cel mai brutal șoc al prețurilor la alimente dintr-o generație au rămas încastrate în sistem – iar acest efect nu va dispărea prea curând.

1. Nivelul prețurilor nu a coborât niciodată. Doar a încetat să mai sprinteze

Iată trucul pe care îl joacă statisticile inflației cu mintea ta. Când analiștii spun că inflația alimentară „a scăzut la 2,8%”, ei vor să zică, de fapt, că alimentele se scumpesc într-un ritm mai lent – nu că se ieftinesc. Prețurile nu dau înapoi atunci când inflația scade; doar nu mai urcă la fel de repede. Muntele rămâne acolo, chiar dacă urcușul încetinește.

La nivelul UE, alimentele și băuturile nealcoolice au înregistrat cea mai mare creștere cumulată de preț dintre toate categoriile de consum din ultimul deceniu, urcând cu 33,2% între 2016 și 2025, potrivit datelor armonizate privind inflația ale Eurostat – mai mult decât energia, serviciile sau orice altă componentă a coșului de consum.

La nivel global, datele OCDE arată că nivelul prețurilor la alimente era, la jumătatea anului 2025, cu aproape 46% mai mare decât în decembrie 2019. O creștere de o asemenea amploare s-a acumulat în doar șase ani, în timp ce, înainte de pandemie, fusese nevoie de șaisprezece ani pentru a atinge un procent similar.

Contează și psihologia. Sondajul BCE privind așteptările consumatorilor (Consumer Expectations Survey) constată că prețurile la alimente influențează în mod disproporționat felul în care oamenii percep inflația în ansamblu – tocmai pentru că oamenii cumpără alimente frecvent, acestea ocupă o pondere mare din bugetul lor, iar posibilitățile de a le înlocui cu altceva sunt limitate.

Unul din trei consumatori din zona euro, a raportat BCE, se teme acum că nu-și va mai putea permite alimentele pe care le dorește.

2. Salariile au crescut. Și plătești și pentru asta

Odată ce costurile cu energia și cu lanțurile de aprovizionare s-au stabilizat, locul lor a fost luat de un nou tip de presiune: forța de muncă. Toți cei de pe lanțul de aprovizionare cu alimente – muncitorii agricoli, personalul din fabrici, lucrătorii din logistică și casierii – au primit măriri de salariu.

În linii mari, e un lucru bun. Problema e că asta costă bani, iar costul ajunge, până la urmă, pe bonul tău.

Cercetările BCE privind factorii care determină prețurile la alimente în zona euro arată cât de important a fost acest aspect: salariile din sectoarele agricole au crescut cu 6,2% de la an la an în 2022 și din nou cu peste 5% pe parcursul lui 2023.

În transport și depozitare – o verigă esențială în aducerea alimentelor pe rafturi – salariile au crescut cu 4,3% în 2022 și cu 6,3% în primele trei trimestre ale lui 2023. De regulă, forța de muncă reprezintă 10–15% din costurile totale în industria alimentară, potrivit ING Research.

La nivelul Europei, costurile cu forța de muncă au crescut în medie cu 5,1% în 2025, depășind în continuare inflația prețurilor la alimente, potrivit raportului State of Grocery Europe 2026 al McKinsey.

În Germania, salariile au crescut cu 4,0%, în timp ce inflația alimentară s-a situat la doar 2,2%, ceea ce înseamnă că retailerii au absorbit o parte din diferență – dar numai o parte.

Propriul instrument de monitorizare a salariilor al BCE estimează că ritmul de creștere a salariilor negociate se va stabiliza în jurul valorii de 2,6% până în 2026, ceea ce înseamnă că această presiune structurală nu dispare, chiar dacă se mai atenuează pe la margini.

3. Costurile din amonte cresc din nou, iar rafturile rămân în urmă

Tocmai când piețele de mărfuri începuseră să se relaxeze, au apărut șocuri noi. Datele Eurostat privind prețurile agricole pentru primul trimestru din 2025 arată o creștere de 12,6% la lapte, de 10,7% la ouă și de 9,6% la cereale, de la an la an.

Acestea sunt materii prime din amonte și au nevoie de luni întregi ca să ajungă pe raftul unui supermarket. Între timp, dintre cele 64 de produse alimentare monitorizate de Eurostat, toate cu excepția a opt au înregistrat creșteri de preț în 2025. Ciocolata s-a scumpit cu 17,8%, fructele congelate cu 13%, iar carnea de vită și de vițel cu 10%.

Ouăle au urcat cu 20% sau mai mult în cinci țări din UE, inclusiv cu 29% în Cehia și cu 27% în Slovacia.

Mai în amonte pe lanțul de aprovizionare, problemele se adună din nou. Raportul Băncii Mondiale privind securitatea alimentară din aprilie 2026 a semnalat o creștere de aproape 46% de la o lună la alta a prețului ureei, un îngrășământ esențial, provocată de perturbările de pe piața energiei generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

BCE a evidențiat în mod explicit „efectele întârziate ale creșterilor de preț din trecut de pe piețele internaționale de mărfuri alimentare” drept un motiv pentru care inflația alimentară va rămâne ridicată până în 2027, proiecțiile experților situând-o la „rate cumva peste 2%” pe tot parcursul acelui an.

Există adesea un decalaj între costurile mai mari pentru fermieri și prețurile mai mari din magazine. Șocurile de preț care lovesc poarta fermei primăvara ajung, de regulă, la consumatori până în toamnă.

4. Supermarketurile nu fac profituri excesive – dar nici nu vor absorbi costurile

Instinctul de a da vina pe lăcomia corporatistă este de înțeles și popular din punct de vedere politic. Doar că nu rezistă întotdeauna la o analiză mai atentă.

Un studiu evaluat de specialiști (peer-reviewed) publicat în ianuarie 2025 a analizat aproape 89.000 de producători europeni de alimente și băuturi în perioada 2013–2022 și a constatat că adaosurile de preț – marja peste costul marginal – au scăzut, de fapt, în acest interval.

Între timp, raportul McKinsey din 2026 privind retailul alimentar european plasează marjele medii de profit operațional (EBIT) din sector la doar 2,8%, o cifră descrisă drept „o pauză, mai degrabă decât o redresare”, după ani de comprimare. O analiză S&P Global a observat, de asemenea, că peste jumătate dintre retailerii europeni evaluați nu și-ar putea reface marjele de dinainte de pandemie nici măcar până în 2025.

Nu vorbim despre industrii care înoată în profituri. Vorbim despre industrii cu o marjă de siguranță foarte mică. Atunci când costurile cresc – fie din cauza salariilor, a energiei, a reglementărilor privind ambalajele sau a materiilor prime agricole –, aproape că nu există unde să fie absorbite, în afară de prețuri mai mari. Întrebarea nu este, de fapt, niciodată dacă aceste costuri sunt transferate, ci cât de repede.

5. Media la nivelul UE ascunde ceva mai trist în est

O cifră titlu, la nivel pan-european, de aproximativ 2,8% inflație alimentară în 2025 sună gestionabil – cel puțin dacă locuiești la Paris sau la Roma. Arată considerabil mai sumbru dacă locuiești la București sau la Tallinn.

Franța a înregistrat o inflație alimentară de doar 0,7% în 2025, iar România de 6,7%. Dar ratele anuale ale inflației surprind doar ritmul de schimbare. Indicele Eurostat HICP pentru alimente – care urmărește nivelurile cumulate ale prețurilor începând din 2015 – spune povestea mai completă a punctului în care se află de fapt prețurile.

Ungaria se situează la 204,56, ceea ce înseamnă că prețurile la alimente s-au mai mult decât dublat din 2015. Estonia este la 180, Lituania la 177, iar Polonia la 174. Franța, în schimb, se află la 135.

Ceea ce face acest lucru deosebit de apăsător este faptul că, în Europa de Est, cheltuielile cu alimentele reprezintă o pondere mult mai mare din bugetul gospodăriilor decât în Europa de Vest.

În România, gospodăriile cheltuiesc aproximativ 25% din venituri pe alimente și băuturi nealcoolice, potrivit datelor Eurostat din conturile naționale. În Bulgaria, cifra este în jur de 21%, iar în Letonia, de 20%.

Comparați asta cu Germania, la 11,5%, Luxemburg, la 9,3%, și Țările de Jos, la 11,7%.

O țară în care alimentele costă de 2,5 ori mai mult decât în 2015 și în care un sfert din venitul gospodăriei se duce pe cumpărături nu trăiește aceeași realitate ca Franța – chiar dacă, tehnic, ambele se află în zona euro, unde BCE își propune să mențină inflația în jurul țintei sale de 2%.