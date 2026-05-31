„Nu cred că sunt extratereștri, cred că sunt demoni”. Cum au ajuns OZN-urile o problemă teologică pentru creștinii americani

Publicat la 18:33 31 Mai 2026

Un reportaj al publicației The New York Times arată cum perspectiva existenței unei vieți inteligente în univers a devenit o sursă de neliniște teologică pentru o parte dintre creștinii conservatori americani. Totul pornește de la o întâlnire discretă, ținută într-o seară de februarie la un Airbnb din Nashville, unde vreo doisprezece pastori și podcasteri și-au pus telefoanele pe modul avion și au ascultat doi bărbați misterioși prezentând „dovezile” existenței extratereștrilor. Când au ieșit, au aflat că, chiar în acea zi, președintele Trump ordonase publicarea dosarelor despre OZN-uri. Pentru mulți dintre ei, explicația e una singură: nu vorbim despre vizitatori de pe alte planete, ci despre demoni – o convingere care a urcat, între timp, până în gura unor demnitari de la cel mai înalt nivel, inclusiv a vicepreședintelui JD Vance.

Cei vreo doisprezece pastori și podcasteri care au sosit într-o seară de februarie la un Airbnb din Nashville nu erau tocmai siguri în ce se băgaseră. Un organizator le-a cerut să-și treacă telefoanele pe modul avion. S-au servit gustări. Apoi, vreme de cel puțin două ore, doi bărbați misterioși au prezentat un slideshow în care expuneau dovezile, așa cum le vedeau ei, pentru existența unei forme de viață extraterestră și pentru confuzia spirituală pe care viitoarele dezvăluiri ar putea-o semăna printre creștini.

„A fost cea mai ciudată întâlnire la care am luat parte vreodată", spune Alan DiDio, un pastor din Carolina de Nord care a participat. „N-ai mai văzut niciodată atâția penticostali într-o încăpere atât de tăcută”.

Pentru mulți dintre pastorii din sală, și pentru alți creștini, există o singură explicație posibilă pentru ființele extraterestre: nu sunt vizitatori neutri de pe alte planete sau din alte dimensiuni, ci entități demonice.

Pe măsură ce pastorii părăseau întâlnirea și își porneau telefoanele, au început să primească alerte de știri care confirmau, pentru mulți dintre ei, că se petrecea ceva important. Chiar în acea zi, președintele Trump îi ceruse administrației sale să înceapă publicarea dosarelor legate de viața extraterestră.

Dezvăluirile au început în această lună, cu publicarea de către Pentagon a unor imagini neclare, „noi, nemaivăzute până acum”, a căror semnificație rămâne deocamdată neclară.

Dar pentru unii creștini conservatori, care se numără printre cei mai loiali susținători ai lui Donald Trump, perspectiva existenței unei vieți inteligente în altă parte a universului are unele implicații teologice tulburătoare. Unii se tem, de pildă, că aceasta ar submina relatarea biblică despre Pământ și omenire ca element central al planului lui Dumnezeu pentru univers.

Creștinii din Statele Unite sunt semnificativ mai puțin înclinați decât publicul larg să afirme că există viață inteligentă pe alte planete, potrivit unui sondaj realizat în 2021 de Pew Research Center.

Printre atei și agnostici, 85% spun că, după cum bănuiesc ei, există viață inteligentă în afara Pământului. Printre evanghelicii albi, doar 40% afirmă același lucru.

„Subiectul OZN-urilor în special reprezintă o mare provocare pentru orice viziune religioasă asupra lumii”, spune Jeffrey Kripal, profesor de religie la Universitatea Rice, unde a alcătuit o arhivă pe teme paranormale, inclusiv mărturii ale unor persoane care susțin că au „experimentat” întâlniri cu OZN-uri.

În viziunea profesorului Kripal, poveștile despre originea multor religii pământene pot fi citite ca descrieri ale unor întâlniri cu entități inexplicabile, de proveniență necunoscută.

„Zeii au venit dintotdeauna din cer, iar noi numim asta religie”, spune el. „Nu avem prea multe cuvinte în canonul occidental pentru aceste entități ale tărâmului intermediar, așa că eu unul cred că, atunci când oamenii religioși privesc în jur și văd entități care nu se potrivesc în lumea lor religioasă, le numesc demoni”.

Ideea că ființele extraterestre ar putea fi mai bine înțelese drept entități demonice nu este o teorie nouă printre unii creștini conservatori. Dar a răbufnit recent din marginile cosmologiei religioase speculative spre o poziție mult mai vizibilă, inclusiv din partea unor demnitari aleși de la cele mai înalte niveluri ale guvernului.

„Nu cred că sunt extratereștri, cred că sunt demoni”, a declarat vicepreședintele JD Vance, care este catolic, într-un podcast conservator în această primăvară.

Biserica Catolică nu are o învățătură oficială despre posibilitatea existenței vieții extraterestre, deși subiectul i-a intrigat pe unii teologi catolici. Un om de știință al Vaticanului a făcut senzație în 2010, când a sugerat că extratereștrii ar putea avea suflet și a spus că ar boteza un extraterestru „dacă ar cere-o”.

„Orice mare religie a lumii, inclusiv creștinismul, cea în care cred eu, a înțeles că există lucruri stranii acolo, afară, și că există lucruri foarte greu de explicat”, a adăugat Vance.

Deputata Lauren Boebert din Colorado a făcut o observație asemănătoare recent, într-un alt podcast, acesta găzduit de muzicianul și activistul creștin conservator Sean Feucht.

„Este ceva mai degrabă spiritual și, dacă vrei chiar să mergi într-acolo, demonic”, a declarat ea. „Nu cred că sunt extratereștri, așa cum am crezut cea mai mare parte a vieții noastre”.

Speculațiile spirituale despre extratereștri și demoni nu sunt un subiect abordat de la amvon în marea majoritate a bisericilor creștine, spune Russell Moore, editor și editorialist la revista Christianity Today.

Moore însuși a atins subiectul în această primăvară, la o oră de catehism pentru adulți din cadrul bisericii sale evanghelice din Nashville. Predând din epistola către Evrei din Noul Testament, a discutat un pasaj în care autorul reflectează asupra relației omenirii cu îngerii și asupra lipsei noastre de control asupra universului din jur. Acesta a deschis cursul întrebând ce ar însemna să avem un fel de contact direct cu creaturi nonumane precum îngerii – sau cu extratereștrii, ajunși de curând în atenția presei.

Ulterior, „discuțiile au fost mai puțin despre extratereștri și mai mult despre «Ce înseamnă să fii om?»”, își amintește el, adăugând că fenomenele anomale neidentificate, cunoscute în limbaj comun drept obiecte zburătoare neidentificate, „nu erau ideea principală pentru ei – voiau să vorbească despre inteligența artificială”.

Moore mai spune că dovada existenței vieții extraterestre nu ar trebui să reprezinte o amenințare pentru creștinism și nici nu trebuie primită cu ostilitate.

„Dacă admitem posibilitatea ca ceva să existe în afara Pământului, atitudinea noastră implicită ar trebui să fie cea cu care îi tratăm în general pe străini”, spune el.

Speculațiile despre viața extraterestră se potrivesc mai confortabil în alte curente teologice și culturale. Pentru creștinii carismatici, care pun accentul pe lucrarea activă a Duhului Sfânt în evenimentele contemporane, „granița dintre lumea naturală și cea supranaturală este mai subțire”, explică Paul Gutjahr, profesor de engleză la Universitatea Indiana și autorul viitoarei cărți „Faith in Space: American Religious Belief in Extraterrestrial Life” („Credința în spațiu: convingerile religioase americane despre viața extraterestră”).

DiDio, asemenea majorității celor vreo doisprezece lideri creștini carismatici prezenți la întâlnirea din februarie, are un interes bine consolidat pentru granițele dintre spiritual și paranormal. Așa că era pregătit să aprecieze prezentarea celor doi bărbați, care le-au spus participanților că nu își pot dezvălui numele sau exactitatea pregătirii profesionale.

Tony Merkel, un podcaster care i-a invitat pe mulți dintre participanți, a refuzat să dezvăluie numele organizatorilor, dar a spus că aceștia erau „operatori din servicii de informații” neafiliați guvernului SUA. Au pus la cale întâlnirea, spune el, pentru că mii de lideri creștini conservatori și personalități media se aflau deja în Nashville pentru convenția anuală a National Religious Broadcasters, o reuniune importantă unde anul acesta secretarul Apărării, Pete Hegseth, a ținut discursul principal.

„Scopul era să putem spune: «Iată ce urmează să vină, se pare că guvernul se pregătește pentru o dezvăluire, iar voi trebuie să fiți capabili să vă pregătiți și să vă avertizați oamenii să nu se lase înșelați»”, spune Ben Hughes, un pastor din Texas care a participat la întâlnire.

La o întâlnire similară a unor lideri creștini, deputatul Eric Burlison, republican din Missouri, a sunat ca să își împărtășească opiniile despre felurile în care dovada existenței vieții extraterestre ar putea fi înțeleasă greșit.

Unii dintre participanți și-au împărtășit de atunci relatările despre întâlnire – și îndrumările lor despre cum ar trebui interpretate eventualele dezvăluiri viitoare – cu propriile congregații și cu publicul podcasturilor lor, pe un ton care îmbină avertismentul, speculația și liniștirea.

Dar mulți dintre ei văd și o anumită validare în speculațiile tot mai răspândite legate de ființe extraterestre sau interdimensionale.

„Gardul va dispărea”, spune Hughes. „Asta îi va forța pe oameni să decidă: ori Dumnezeu există și creștinismul e real și supranaturalul e real, ori chestia asta cu extratereștrii e reală”. El a lansat recent un podcast ale cărui teme includ „mărturii de mântuire” și „întâlniri supranaturale”.