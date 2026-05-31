Un meteorit a explodat deasupra statului Massachusetts. Bubuiturile puternice i-au speriat pe oameni și au făcut casele să se cutremure

<1 minut de citit Publicat la 18:05 31 Mai 2026 Modificat la 18:06 31 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un meteorit care cădea spre Pământ a explodat sâmbătă deasupra nord-estului Statelor Unite, a anunțat NASA. Dezintegrarea a declanșat bubuituri care au răsunat în toată regiunea, cu o forță echivalentă a 300 de tone de TNT, scrie The Guardian.

Globul de foc s-a rupt în bucăți deasupra nord-estului statului Massachusetts și a sud-estului statului New Hampshire la scurt timp după ora 14:00 (18:06 GMT), a transmis pentru AFP, într-un comunicat, Jennifer Dooren, adjuncta șefului de comunicare al agenției spațiale americane.

„Acest fenomen nu a avut legătură cu vreun curent de meteori activ în acest moment. A fost vorba despre un obiect natural, și nu despre reintrarea în atmosferă a unor resturi spațiale sau a unui satelit”, a spus ea.

„Estimăm că energia eliberată în momentul dezintegrării a fost echivalentă cu circa 300 de tone de TNT, ceea ce explică bubuiturile puternice”, a adăugat aceasta.

În momentul în care s-a rupt în bucăți, meteoritul se deplasa cu 120.000 km/h, la o altitudine de aproximativ 64 de kilometri, a precizat Dooren.

Oamenii din zonă au fost speriați de bubuiturile puternice și neașteptate. Pe rețelele sociale, mai mulți utilizatori au povestit că zgomotul a fost atât de intens, încât li s-au cutremurat casele.