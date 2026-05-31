Nadia Comăneci: „Ne lipsește educația fizică din școală”. Ce le cere părinților „Zeița de la Montreal”

sursa foto: Agerpres

Nadia Comăneci a revenit duminică la Onești, orașul natal, pentru a sărbători 50 de ani de la nota perfectă de la Montreal. Printre evenimentele dedicate ei, fosta mare gimnastă a tras un semnal de alarmă privind dispariția educației fizice din școli și le-a transmis părinților că sportul este „o investiție” în sănătatea copiilor, mai ales într-o perioadă în care sănătatea mentală a devenit o problemă serioasă, notează Agerpres.

Nadia Comăneci a tras un semnal de alarmă duminică în privința lipsei infrastructurii sportive și a educației fizice din școli.

„Ne lipseşte educaţia fizică din şcoală. Normal, ar fi trebuit... cum aveam şi era şi pe vremea noastră, noi aveam educaţie fizică şi sport. (...) Fiecare şcoală ar trebui să aibă un program care este susţinut de autorităţi, ca să lase copiii să facă sport. Copiii nu mai au răbdare să stea în bancă aşa de mult. (...) Deci ne lipseşte baza şi baza este importantă nu pentru performanţă, ci pentru sănătatea populaţiei”, a declarat fosta mare gimnastă într-o conferință de presă organizată la Onești.

„Zeița de la Montreal” a avut și un mesaj pentru părinți, pe care i-a îndemnat să-și încurajeze copiii să facă sport.

„Părinţii trebuie să înţeleagă că pentru copii sportul este o investiţie în ei, în sănătatea lor, mai ales acum când este o mare problemă cu sănătatea mentală şi copiii se pierd. (...) Noi am descoperit fizic toate momentele din viaţa noastră. Ei apasă pe două butoane, deci îşi pierd această bucurie de a descoperi lumea. Şi cred că sportul este necesar. Că sportul te ajută să descoperi şi să înţelegi că sunt zile bune, sunt zile proaste, trebuie să faci parte dintr-o echipă, ori dacă nu te simţi bine, tot trebuie să te duci că te aşteaptă colegii, că eşti responsabil ca să fii alături de ei”, a mai spus aceasta.

Marea gimnastă se află duminică în orașul natal pentru o serie de evenimente dedicate ei, la împlinirea a 50 de ani de la obținerea notei perfecte la Jocurile Olimpice de la Montreal.

Ziua a debutat cu vernisajul „Montreal și dincolo de timp”, al artistului local Luminița Pătrășeanu. După finalele pe aparate ale concursului care îi poartă numele și ceremonia oficială de premiere, Nadia a participat la lansarea colecției de costume „NADIA COMĂNECI”, semnată de Cristian Moreau.

În cadrul Galei au avut loc și demonstrații sportive susținute de „Special Olympics”, Asociația „Down Clopoțica” și gimnastele de la CSM Onești.

Tot duminică seară, Nadia Comăneci va parcurge pe jos traseul numit „Drumul perfecțiunii”, de la blocul în care a locuit până la sala de gimnastică din baza sportivă CSM Onești, care îi poartă numele.

Ziua se va încheia pe Stadionul „Carom” din Onești, unde este programată Gala Campioanelor. Aceasta îi va reuni, alături de marile campioane ale gimnasticii, pe campioni olimpici și mondiali din mai multe discipline. Tot aici este pregătit și un concert extraordinar susținut de Loredana, la rândul ei originară din Onești.