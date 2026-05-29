Bogdan Ivan, după ce Romgaz a cumpărat Azomureş: "Un impact fundamental pentru, industrie, agricultură, fermieri și locurile de muncă"

1 minut de citit Publicat la 20:52 29 Mai 2026 Modificat la 20:52 29 Mai 2026

"Este o decizie cu miză națională fantastică, care are un impact fundamental pentru industrie, pentru agricultură, pentru fermierii români și pentru locurile de muncă din România. Am început acest proces împreună cu echipa Romgaz încă din iulie 2025. În august, procedura a intrat în etapa analizei, cu sprijinul unui consultant specializat, pentru due diligence", a declarat Bogdan Ivan, vineri, după ce Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro. "Romgaz face un pas uriaș pentru securitatea economică a României: cumpără Azomureș de la compania elvețiană Ameropa", a adăugat Ivan.

"În mai puțin de un an, am reușit să ducem la capăt o investiție fundamentală pentru România. Azomureș nu este o simplă companie, ci una dintre piesele esențiale ale industriei românești de îngrășăminte. Gazul românesc trebuie folosit pentru valoare adăugată în România, pentru producție românească și pentru sprijinirea fermierilor români.

Mulțumesc conducerii Romgaz pentru seriozitate, curaj și profesionalism. Am parcurs împreună aproape 90% din acest proces, cu răbdare, cu responsabilitate și cu obiectivul clar de a apăra interesul economic al României.

Astăzi, acest proces dă rezultate. România are resurse. România are companii puternice. România își reconstruiește industria strategică.

În contextul geopolitic volatil, aceasta este direcția corectă: gaz românesc folosit în țară, industrie națională care produce la prețuri competitive, îngrășăminte mai ieftine pentru fermierii noștri și consolidarea pozitiei economice a Romaniei", a mai transmis Bogdan Ivan.

Şi Bolojan a confirmat tranzacţia

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, prezentând, defalcat, cum a fost calculată tranzacţia. "Preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz salvează producția de îngrășăminte pentru agricultură din România și va asigura prețuri stabile pentru agricultorii noștri în anii următori", a transmis Bolojan.

Prim-ministrul a precizat că mai sunt de obţinut câteva avize: aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Romgaz, avizul Consiliului Concurenţei şi cel al Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD).