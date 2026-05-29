Dmitri Medvedev amenință cetățenii UE după atacul din Galați: „Ați intrat în război cu Rusia. S-a terminat cu somnul vostru liniștit”

<1 minut de citit Publicat la 20:24 29 Mai 2026 Modificat la 20:25 29 Mai 2026

Medvedev este una dintre cele mai radicale voci ale propagandei ruse. Foto: Getty Images

Dmitri Medvedev, fostul locțiitor al lui Putin la Kremlin, a scris un nou mesaj amenințător pe rețelele sociale, vineri, după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc de locuințe în Galați. Medvedev a scris un mesaj în limba engleză în care îi amenință pe cetățenii UE, le spune că sunt în război cu Rusia și că „somnul liniștit” s-a terminat.

Fostul locțiitor face deseori astfel de declarații belicoase și agresive și a devenit cunoscut pentru ele de când Rusia a invadat Ucraina.

„Cetățeni ai țărilor UE, ar trebui să realizați că autoritățile voastre au intrat unilateral într-un război cu Rusia. Așa rămâneți vigilenți și să nu vă mai surprindă nimic. S-a terminat cu somnul vostru liniștit. Știți pe cine să întrebați de ce”, a scris Dmitri Medvedev într-o postare pe Twitter în limba engleză.

Mesajul său vine după ce și dictatorul de la Moscova a transmis un mesaj, de la Astana, acolo unde se află într-o vizită oficială. Putin a dat vina pe ucraineni pentru atacul cu dronă și s-a oferit să facă o „anchetă obiectivă”.