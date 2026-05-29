Nicuşor Dan a discutat cu Zelenski după drona căzută la Galaţi: Am convenit să accelerăm cooperarea privind producția în comun de drone

1 minut de citit Publicat la 19:36 29 Mai 2026 Modificat la 19:36 29 Mai 2026

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat, vineri, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi, iar două persoane au fost rănite, că a avut o discuţie telefonică cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în urma căreia au stabilit "să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid".

"Am avut astăzi o convorbire cu Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei.

După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe. Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați.

Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina.

Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid.

Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic.

România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare", a transmis Nicuşor Dan pe Facebook.