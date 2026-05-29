A fost salvat unul dintre cei șapte bărbați blocaţi de 9 zile într-o peșteră din Laos. Doi sunt încă de negăsit

1 minut de citit Publicat la 18:33 29 Mai 2026 Modificat la 18:36 29 Mai 2026

Foto: Isaac Yee/CNN via CNN Newsource

Unul dintre cei şapte bărbaţi care au rămas blocaţi în interiorul unei peşteri pe jumătate inundate din Laos a fost salvat vineri, a anunţat o echipă de salvatori pe reţelele sociale. Doi membri ai grupului sunt încă de negăsit, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Prima persoană a fost recuperată cu succes şi a fost scoasă din peşteră”, a precizat o echipă de salvatori thailandezi într-un mesaj publicat pe Facebook, însoţit de o fotografie ce arată trei bărbaţi care îl ghidau pe un altul, complet ud şi acoperit de noroi, în timp ce mergeau pe un teren instabil.

Cei şapte bărbaţi au rămas blocaţi într-o peşteră situată într-o zonă muntoasă şi izolată din provincia Xaysomboun, în centrul ţării, începând din 20 mai, dată la care inundaţiile bruşte i-au izolat de restul lumii în timp ce căutau aur, potrivit primelor reportaje difuzate de presa de stat din Laos.

Cinci dintre bărbaţi au fost găsiţi în viaţă miercuri, înghesuiţi într-un puţ îngust aflat la o distanţă de circa 300 de metri de intrarea în peşteră.

Imaginile filmate de scafandrii din echipele de salvare îi arată în timp ce erau acoperiţi de noroi şi abătuţi, plângându-se de dureri în piept şi de foame.

Ceilalţi doi membri ai grupului sunt în continuare daţi dispăruţi.

„O persoană a ieşit teafără şi nevătămată din peşteră”, a declarat Kengkard Bonggawong, un membru al echipei de salvatori thailandezi, într-un mesaj pe Facebook.

„Îi vom examina pe ceilalţi patru şi vom continua căutările mâine pentru a-i găsi pe ultimii doi”, a adăugat el.