Primarul care promitea reguli pentru toți a ajuns să le explice procurorilor pentru el însuși

<1 minut de citit Publicat la 18:08 29 Mai 2026 Modificat la 18:08 29 Mai 2026

Mario De Mezzo, primarul din Slatina. Sursa foto: Facebook/ Mario de Mezzo

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, este vizat de un nou dosar penal, după ce ar fi condus o motocicletă fără a deține permisul corespunzător categoriei din care face parte vehiculul. Cazul a fost confirmat de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, care a anunțat deschiderea unei anchete penale.

Potrivit polițiștilor, incidentul s-ar fi produs pe 10 mai 2026, în timpul manifestărilor organizate pentru deschiderea sezonului moto. Imagini apărute ulterior în spațiul public l-ar surprinde pe edil conducând motocicleta pe o stradă din municipiu.

În urma unei sesizări formulate pe 25 mai, polițiștii au demarat verificări și au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere corespunzător. Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina.

Surse apropiate anchetei susțin că Mario De Mezzo a fost audiat de polițiști și ar fi predat permisul de conducere.