Surse: Nicușor Dan merge la Galați la blocul lovit de o dronă rusească

1 minut de citit Publicat la 16:00 29 Mai 2026 Modificat la 16:00 29 Mai 2026

Președintele Nicușor Dan este în drum spre Galați în aceste momente, în urma incidentului din noaptea trecută, în care o dronă rusească de tip Geran-2 a lovit teritoriul României, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Acesta va merge la spitalul din localitate prima dată, unde sunt internate cele două persoane care au fost rănite, iar apoi va merge la blocul ce a fost lovit de dronă.

Drona făcea parte dintr-un roi care a plecat de pe teritoriul Rusiei, însă doar una dintre acestea a ajuns în România.

„Întreaga responsabilitate revine Rusiei”, a declarat Nicușor Dan.

Consulul general al Rusiei la Constanța a fost declarat persona non grata, iar consulatul rus de la Constanța se va închide, a mai anunțat acesta.

Președintele a mai vorbit în aceeași conferință de presă despre „iresponsabilitatea unor lideri români care încearcă să scuze Rusia”.

„Cetățenii pot vedea cine este pro-occidental și cine mimează”, a spus el.

Nicușor Dan a mulțumit și partenerilor externi pentru solidaritate.

„Asta dovedește că există o solidaritate și unitate euroatlantică”, a afirmat președintele, referindu-se la sprijinul primit din partea UE și NATO.

În ceea ce privește capacitatea României de a răspunde unor astfel de incidente pe viitor, Nicușor Dan a anunțat că, în cadrul programului SAFE, contractele pentru dotările necesare se semnează în aceste zile, iar livrările sunt așteptate într-un an sau doi.