Grindeanu: România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă, a afirmat vineri dimineaţa preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.



"Evenimentul dramatic din această dimineaţă de la Galaţi demonstrează, fără echivoc, incapacitatea ţării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale. Ministrul Apărării, Radu Miruţă, trebuie să iasă din zona confortabilă a declaraţiilor politice şi să se ocupe cu seriozitate - chiar dacă este demis - de înzestrarea Armatei Române cu echipamente şi sisteme eficiente. Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniştri demişi o creează ţării noastre. România are nevoie rapid de un nou Guvern format din profesionişti", a scris Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.



În noaptea de joi spre vineri, o dronă a căzut pe un bloc din Galaţi.

