Cum va arăta cel mai mare parc construit în București după 1989. "Va fi imens şi tare fain"

1 minut de citit Publicat la 16:20 29 Mai 2026 Modificat la 16:20 29 Mai 2026

Primariul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a anunţat, vineri, că "cel mai mare parc nou, amenajat după 1989, va fi parcul liniar Lacul Morii". Sursa: Ciprian Ciucu / Facebook

Primariul Bucureştiului, Ciprian Ciucu, a anunţat, vineri, că "cel mai mare parc nou, amenajat după 1989, va fi parcul liniar Lacul Morii, care va avea 4 km şi aproximativ 20 de hectare". "Parcul se va întinde de la comuna Chiajna la șoseaua Virtuții, practic se va conecta cu parcul Crângași! Va fi imens și tare fain", a mai transmis edilul Capitalei.

"Cel mai mare parc nou, amenajat după 1989, va fi parcul liniar Lacul Morii, care va avea 4 km, si aproximativ 20 de hectare. Am promis acest parc, pentru care am organizat un concurs de soluții, atunci când eram Primarul Sectorului 6.

Paul Moldovan, Primarul Sectorului 6, a dat astăzi ordinul de începere a lucrărilor și se va ocupă să fie gata în 18 luni. Mă bucur că Paul Moldovan se îngrijește să ducă mai departe proiectele la care am lucrat împreună.

Parcul se va întinde de la comuna Chiajna la șoseaua Virtuții, practic se va conecta cu parcul Crângași! Va fi imens și tare fain! Insula Lacului Morii va fi gata în aproximativ până la începutul lunii august, anul acesta.

De la Lacul Morii, vom continua cu amenajarea Dâmboviţei ca un culoar verde. Deja lucrăm la proiectare pentru coridorul de la Lacul Morii, la Podul Operei", a mai transmis Ciucu.

Ce va conţine parcul Lacul Morii

"Conform edilului de la S6, până în toamnă se va lucra la porțiunea dintre Chiajna și Insula Lacul Morii, ca să nu fie afectată locația pentru West Side Hallo Fest .

Ce va conţine parcul

* Peste 2 km de pistă de biciclete

* 866 arbori noi;

* Aproape 18.000 mp de gazon

* 12 insule vegetale plutitoare;

* 5 pavilioane multifuncționale;

* 4 umbrare pe latura nord-vestică;

* 6 terenuri de volei pe nisip;

* 4 terenuri de baschet;

* 2 zone pentru volei pe iarbă;

* 3 locuri de joaca + 2 tobogane pe taluz;

* 5 scări către apă;

* 15 alei diagonale de acces spre aleea de coronament;

* 1 ponton-debarcader;

* 2 alei-pontoane pe apă;

* 2 rampe pentru amfibieni

La final, Parcul Lacul Morii va fi una dintre cele mai frumoase și cele mai bune zone de spațiu verde din București.

P.S. Momentan cel mai mare parc nou făcut după Revoluție este Parcul Liniei. În timp ce Bucureștiul a pierdut sute de hectare de spații verzi, Sectorul 6 a recuperat cca. 60 de hectare de spații verzi. Mi-ar plăcea ca și ceilalți primari ai Sectoarelor să aibă acestă abordare", a mai comunicat primarul Capitalei pe Facebook.