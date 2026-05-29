Primarul unei comune din județul Brașov a fost condamnat definitiv la închisoare pentru trafic de droguri. Avea și site pe care vindea

1 minut de citit Publicat la 10:20 29 Mai 2026 Modificat la 10:20 29 Mai 2026

Primarul comunei Ungra din județul Brașov, Silviu Şchiopu. Sursa foto: Silviu Șchiopu via Facebook

Primarul comunei Ungra din județul Brașov, Silviu Şchiopu, a fost condamnat definitiv la un an şi patru luni de închisoare cu executare de către magistraţii de la Curtea de Apel Braşov, într-un dosar de trafic de droguri de risc, potrivit Agerpres.

Iniţial, Tribunalul Braşov îl condamnase pe Şchiopu la o pedeapsă privativă de libertate de 2 ani şi 6 luni, însă magistraţii Curţii de Apel au aplicat o reducere în temeiul circumstanţelor atenuante judiciare prevăzute de Codul penal.

„(Instanţa - n.r.) admite apelurile declarate de inculpaţii Schiopu Silviu Mircea, D. E., SC Ungra CBD SRL, SC Natural CBD SRL împotriva sentinţei penale (...) pronunţată de Tribunalul Braşov (...) pe care o desfiinţează în ceea ce priveşte individualizarea judiciară a pedepselor”, se arată în Hotărârea de joi a Curţii de Apel Braşov, postată pe portalul instanţelor.

În acelaşi dosar au mai fost judecaţi un coinculpat căruia instanţa de apel i-a redus, de asemenea, pedeapsa de la 2 ani şi 6 luni la 1 an şi 4 luni de închisoare, precum şi două societăţi comerciale - SC Ungra CBD SRL (deţinută de edilul din Ungra) şi SC Natural CBD SRL - ambele fiind condamnate la amenzi reduse de la 15.000 de lei la câte 12.000 de lei fiecare.

Este al doilea primar din Ungra condamnat la închisoare în ultimii ani

Silviu Şchiopu a fost reţinut în 2021 pentru vânzarea de produse pe bază de canabis, firma acestuia, Ungra CBD, deţinând şi un magazin online prin care se vindeau produse pe baza de Cannabidiol care, conform prezentării de pe site-ul propriu, se găseşte la speciile de Canabis, precum cânepa.

Silviu Şchiopu este al doilea primar din Ungra condamnat la închisoare în ultimii ani.

Fostul primar Traian Stanciu, care a condus comuna timp de cinci mandate, a fost condamnat şi el, în 2023, la închisoare cu suspendare pentru o perioadă de 2 ani, pentru „complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.”