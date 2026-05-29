La 74 de ani, o femeie din Bistrița și-a găsit loc de muncă. Scrisoarea cu care l-a convins pe manager s-o angajeze pe loc

3 minute de citit Publicat la 14:35 29 Mai 2026 Modificat la 14:50 29 Mai 2026

Lidia Pleșca are 74 de ani și lucrează în continuare FOTO: Timp Online

În timp ce tot mai mulți tineri evită munca fizică, o femeie de 74 de ani din Bistrița o consideră o adevărată binecuvântare. Așa că după ce a ieșit la pensie Lidia Pleșca și-a căutat loc de muncă. A lucrat până când firma la care era angajată a început să aibă probleme. Și chiar dacă trecuse de 70 de ani, a început să-și caute job din nou. Și l-a găsit imediat, pentru managerul firmei la care lucrează acum a fost impresionat de scrisoarea pe care i-a transmis-o.

După pensionare, Lidia nu a stat nicio zi acasă și, de 16 ani, continuă să muncească cu aceeași energie ca în tinerețe, potrivit Timp Online.

Fosta angajată a companiei Comelf, unde a lucrat în proiectare, Lidia Pleșca a urmat la peste 40 de ani o școală de maiștri în construcții de mașini și a devenit una dintre cele doar două femei maistru într-o echipă formată din 50 de bărbați.

„Mi-am căutat de lucru înainte să ies la pensie”

Femeia povestește că, încă înainte de pensionare, știa că nu poate sta departe de muncă.

„Cu o lună înainte să ies la pensie, la 58 de ani, mi-am căutat un loc de muncă pentru că sunt un om excesiv de energic. Am lucrat întâi la o firmă de mase plastice, apoi la una de cartoane, unde am stat șapte ani. După ce firma a avut probleme, am decis să vin la Eurocompozite, unde am văzut că se fac angajări”, spune Lidia Pleșca.

Pentru că nu l-a găsit pe administratorul companiei, Dumitru Tănase, femeia i-a lăsat o scrisoare scrisă de mână. Mesajul a impresionat imediat conducerea firmei.

Scrisoarea cu care Lidia Pleșca l-a convins pe ultimul angajator să o primească în echipa lui FOTO: Timp Online

În scrisoare, Lidia Pleșca vorbea despre disciplină, spirit de echipă și dorința de a munci:

„Dacă aveți nevoie de un om vesel, cu voință, cu putere fizică și mentală, dornic de a munci, vă rog contactați acest număr (…). Merită să fiți curios. PS: Nu am fumat niciodată și nu fumez, dacă ar conta”.

A ținut să precizeze că nu a fumat niciodată, explicând ulterior că, la fostul loc de muncă, colegii ieșeau frecvent la țigară, iar ea era nevoită să îi aștepte pentru a putea continua activitatea în echipă.

A mai spus că în tinerețe a fost sportivă și știe ce este disciplina.

„Cea mai mare greșeală este să stai acasă”

La cei 74 de ani, femeia spune că munca fizică o menține activă și sănătoasă.

„Omului în vârstă îi trebuie mișcare. Nu poți merge mereu în excursii sau la schi, iar munca te ține în formă. Îi sfătuiesc pe toți oamenii în vârstă să facă mișcare, să își ungă încheieturile”, a declarat Lidia pentru sursa citată.

Recunoaște că a avut emoții atunci când s-a prezentat la interviu, temându-se că vârsta îi va fi un impediment.

„Cine nu mă cunoaște poate crede că am probleme de sănătate, dar nu am. Din momentul în care am intrat pe ușă, mi-am dat seama că oamenii sunt binevoitori. Îmi place colectivul și îmi place să văd că las ceva în urma mea”, afirmă Lidia Pleșca.

Ea consideră că pensionarea timpurie poate deveni o capcană.

„Cei care ies la pensie și stau acasă fac cea mai mare greșeală. Te băbăcești, te îndobitocește televizorul și ajungi să te încarci negativ”, spune femeia.

Se trezește zilnic la ora 4: „Până la 5 e ora animalelor”

Pe lângă muncă, Lidia Pleșca are grijă și de animalele abandonate pe care le-a adunat de-a lungul timpului.

Locuiește la țară și îngrijește trei câini și opt pisici, toate salvate de la vecini care nu le-au mai vrut.

„Mă trezesc zilnic la ora 4 dimineața. Până la 5 este ora animalelor. Le dau de mâncare, apă și le alint pe fiecare. Apoi mă pregătesc de muncă și fug la gară”, povestește ea.

De aproape 20 de ani face naveta cu trenul, iar angajații CFR o cunosc deja foarte bine.

„Dacă nu apuc să ajung în gară, trenul oprește și mă ia de unde sunt”, spune femeia zâmbind.

Administratorul firmei: „M-a impresionat enorm”

Administratorul firmei la care lucrează acum spune că scrisoarea primită de la Lidia Pleșca l-a impresionat și n-a stat deloc pe gânduri.

„Am sunat-o imediat după ce am citit scrisoarea. Mi-a rămas în minte faptul că își dorește să vadă că rămâne ceva în urma muncii ei”, afirmă acesta.

Administratorul spune că își dorește să îi arate unde ajung produsele realizate în fabrică, inclusiv pe pârtiile din Austria și Italia, unde sunt folosite tunurile de zăpadă produse de companie.