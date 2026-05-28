Comoara de aur descoperită în Prahova îi șochează pe arheologi. „Ar putea redesena ce știam despre preistorie”

1 minut de citit Publicat la 23:38 28 Mai 2026 Modificat la 23:38 28 Mai 2026

Printre artefactele găsite se numără și bijuterii. Foto: Getty Images

Arheologii consideră că descoperirea tezaurului vechi de aproximativ 3.000 de ani din Prahova ar putea oferi informații importante despre perioada preistorică. Artefactele au fost preluate pentru analiză de Muzeul de Arheologie Prahova.

Comoara a fost descoperită în apropierea orașului Urlați de către un pasionat de detectoare de metale, care a anunțat autoritățile după ce a găsit un tezaur ascuns, format din obiecte din aur, bronz și fier, îngropat pe un deal izolat, scrie Heritage Daily.

Printre obiectele recuperate se numără trei coliere din aur cu o greutate totală de 320 de grame, trei inele din fier, două topoare mici și o brățară din bronz.

Căutătorul de comori a săpat la o adâncime de aproximativ 25 de centimetri, într-o zonă izolată.

El a descoperit trei inele de fier care acopereau un pachet de artefacte. La început, obiectele din aur au fost considerate brățări, iar experții muzeului le-au identificat ulterior ca fiind coliere care fuseseră strâns înfășurate înainte de a fi îngropate.

Arheologii susțin că descoperirea este cu totul deosebită, iar perioada reprezintă o provocare pentru cercetători.

Unele dintre obiecte prezintă caracteristici specifice culturii materiale din epoca bronzului, în timp ce altele par a fi artefacte din perioada modernă. Arheologii încearcă acum să stabilească dacă tezaurul reflectă obiecte adunate de-a lungul timpului sau dacă indică o cronologie mai complexă decât se credea anterior.

Cercetătorii vor să afle sursa aurului și conținutul metalic al artefactelor și chiar să determine dacă există legături comerciale, practici tehnologice și conexiuni culturale între comunitățile care trăiau în regiune în urmă cu trei mii de ani.

Mai mult decât atât, arheologii consideră că descoperirea este una remarcabilă, rară, pentru România și că ar putea modifica semnificativ teoriile actuale privind Epoca Bronzului și Epoca Fierului.

Totodată, arheologii încearcă să afle dacă obiectele au avut un rol ritualic sau dacă au fost ascunse temporar în timpul unei invazii.

După finalizarea analizelor, artefactele vor fi expuse publicului, cel mai probabil în cadrul Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.