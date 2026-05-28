Avarie la o conductă de gaze în București: Sute de clienți Distrigaz sunt afectați. Lista străzilor unde este oprită alimentarea

1 minut de citit Publicat la 17:15 28 Mai 2026 Modificat la 17:15 28 Mai 2026

O conductă de gaze a fost avariată joi, în timpul unor lucrări de anvelopare realizate la un bloc de pe strada Maica Domnului, din Sectorul 2 al Capitalei, potrivit unui anunț transmis de Distrigaz Sud Rețele.

Compania precizează că incidentul s-a produs în urma unor lucrări efectuate de firma SICOR SRL, iar pentru siguranța consumatorilor alimentarea cu gaze naturale a fost sistată în zonă începând cu ora 14:20.

În total, 441 de clienți casnici și non-casnici sunt afectați de întreruperea neplanificată.

Este vorba despre locuitori și firme de pe străzile Maica Domnului, Debarcaderului, Oteșani, Ghica Tei, Alexandru cel Bun, Berechet, Dumitrana, Sfânta Treime și Pontonului, toate situate în Sectorul 2 al municipiului București.

Echipele Distrigaz Sud Rețele intervin la fața locului pentru remedierea avariei, iar reluarea alimentării cu gaze naturale este estimată pentru joi seară, în jurul orei 19:30.

Reprezentanții companiei le recomandă consumatorilor ca, după reluarea alimentării, în cazul în care simt miros de gaze, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice și să nu utilizeze aparatele electrocasnice.

De asemenea, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale și să contacteze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778.

Distrigaz Sud Rețele și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și le-a mulțumit clienților pentru înțelegere.