Dezmăț cu manele și bani publici. Două primării au cumpărat pentru 1 iunie pudră colorată de 3000 de euro și dinozauri de 6000 de euro

Ziua Internaţională a Copilului este sărbătorită în toată ţara cu baloane, focuri de artificii, jocuri și artişti. Foto: Getty Images

Baloane, artificii, cântăreţi, jocuri, tobogane, spectacole, vată pe băţ, îngheţată, dinozauri... şi lista continuă cu multe şi multe alte surprize pregătite de mai toţi primarii din ţară. Nu au început încă zilele comunelor, care se vor ţine şi anul acesta în ciuda crizei financiare. Toată ţara sărbătoreşte Ziua Internaţională a Copilului. Cu banii dumneavoastră, cu taxele pe care le achitaţi şi intră în bugetele locale, dar în plină austeritate clamată de toţi guvernanţii.

În comuna Vasilaţi, judeţul Călăraşi, în weekend va fi organizată Ziua Copilului Vasilăţean. Aflat deja la a doua ediţie, evenimentul artistic pentru ziua copilului a costat 90.000 de lei.

Vor cânta pentru cei peste 500 de copii din comună Jamarr şi Mahala Rai Banda.

„Jamarr este... toţi copiii de provincie îl idolatrizează pe acest copilaş. Nu ştiu de ce. Mie personal nu-mi place dar, nu ştiu dacă părerea mea contează. Contează ce-şi doresc copiii”, a spus Cristian Vasile, primarul comunei Vasilați, pentru Antena 3 CNN.

Edilul a adăugat că bugetul local nu este afectat de această mare petrecere publică.

„Aceşti bani pentru festival, cum a fost şi anul trecut, provin toţi din sponsorizări. Bugetul local nu este afectat de absolut nicio monedă”, a spus primarul.



Şi-am plecat la Dorohoi, c-o căruţă... nu de gunoi ci de... dinozauri.

„Avem diverse mascote, până la dinozauri care vor înveseli copiii”, a spus Dorin Alexandrescu, primarul orașului Dorohoi, pentru Antena 3 CNN.



Întrebat dacă a fost ideea lui, edilul a negat. „Nu. Tot ce vine e din dorinţa copiilor”, a explicat primarul.



Trei dinozauri şi concursul cu ouă din care ies dinozauri surpriză costă 33.900 de lei. La care se adaugă pudră colorată în valoare de 16.000 de lei, baloane de 19.250 lei şi cadouri de 13.250 lei.



„Avem activităţi deosebite pentru copii şi cu copii. Activităţile constau în activităţi culturale, sportive şi activităţi de creaţie pentru copiii cei mici. Majoritatea de 50 la sută din cheltuieli sunt din sponsorizare”, a declarat Dorin Alexandrescu, primarul orașului Dorohoi, pentru Antena 3 CNN.



Ziua Internaţională a Copilului este sărbătorită în toată ţara cu baloane, focuri de artificii, jocuri, artişti, dansuri populare, ateliere de gătit, de pictat, de orice. Şi toată ţara se pregăteşte şi de zilele comunei, oraşului sau satului. Activităţi organizate pentru locuitori, din banii locuitorilor, pe alocuri pe sponsorizări.

