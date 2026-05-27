Momentul în care un turist este atacat de urs pe Transfăgărășan: Îl filma când îi dădea de mâncare

1 minut de citit Publicat la 23:36 27 Mai 2026 Modificat la 23:36 27 Mai 2026

Un turist bulgar a fost atacat de un urs, miercuri, pe Transfăgărășan. Foto: Facebook/Manga Adrian & Din pădure

Un turist bulgar a fost atacat de un urs, miercuri, pe Transfăgărășan, după ce a oprit mașina ca să hrănească animalul și puiul său. Momentul a fost suprins de alți participanți la trafic.

În clipul filmat de martori și distribuit ulterior pe rețelele sociale se vede cum bărbatul, care se afla la volanul unei mașini, scoate brațul pe geam și îi dă de mâncare unei ursoaice care era însoțită de un pui, deși autoritățile avertizează în mod constant turiștii să nu se apropie și să nu hrănească animalele sălbatice.

La un moment dat, unul dintre martorii aflați în zonă încearcă să atragă atenția și bate din palme, iar ursoaica pare să reacționeze brusc la zgomot. La scurt timp, animalul îl atacă pe turist.

Mai mulți șoferi prezenți au încercat să intervină, claxonând și făcând zgomot pentru a speria animalul. Astfel, bărbatul a reușit să scape.

După incident, turistul s-a deplasat la postul de jandarmi din zona Barajului Vidraru, unde a cerut ajutor. Ulterior, a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Municipal Curtea de Argeș.

Medicii au stabilit că acesta a suferit plăgi mușcate la nivelul antebrațului stâng. Bărbatul era conștient și cooperant la momentul preluării, însă leziunile sunt considerate serioase, existând posibilitatea unei intervenții chirurgicale.

Autoritățile reamintesc că hrănirea urșilor și apropierea de animalele sălbatice pentru fotografii sau filmări reprezintă un risc major și pot avea consecințe grave.